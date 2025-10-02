Tokenomika Meme AI (MEMEAI)

Tokenomika Meme AI (MEMEAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Meme AI (MEMEAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:48:51 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Meme AI (MEMEAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Meme AI (MEMEAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 163.96K
$ 163.96K$ 163.96K
Skupna ponudba:
$ 900.00M
$ 900.00M$ 900.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 728.04M
$ 728.04M$ 728.04M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 225.20K
$ 225.20K$ 225.20K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000007916971873719
$ 0.000007916971873719$ 0.000007916971873719
Trenutna cena:
$ 0.0002252
$ 0.0002252$ 0.0002252

Informacije o Meme AI (MEMEAI)

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Uradna spletna stran:
https://memeaicoin.io/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x695d38eb4e57e0f137e36df7c1f0f2635981246b

Tokenomika Meme AI (MEMEAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Meme AI (MEMEAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MEMEAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEMEAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MEMEAI, raziščite ceno žetona MEMEAI v živo!

Kako kupiti MEMEAI

Želite v svoj portfelj dodati Meme AI (MEMEAI)? MEXC podpira različne načine nakupa MEMEAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Meme AI (MEMEAI)

Analiza zgodovine cen MEMEAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MEMEAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEMEAI? Naša stran za napovedovanje cen MEMEAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti