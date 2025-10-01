Tokenomika Melania Meme (MELANIA)
Tokenomika in analiza cen Melania Meme (MELANIA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Melania Meme (MELANIA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Melania Meme (MELANIA)
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Poglobljena struktura žetona Melania Meme (MELANIA)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov MELANIA. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
Overview
Melania Meme ($MELANIA) is a Solana-based memecoin with a total supply of 1,000,000,000 tokens. The tokenomics are designed to balance immediate liquidity, community engagement, and long-term team incentives, with a clear vesting and unlocking schedule.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 1,000,000,000 $MELANIA tokens.
- Issuance: All tokens were minted at genesis; there is no ongoing inflation or mining.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|% of Total Supply
|Unlock Schedule / Notes
|Team Vesting
|35%
|1-month lock, then linear monthly vesting over 12 months
|Community
|20%
|Unlock schedule not disclosed
|Treasury
|20%
|Unlock schedule not disclosed
|Public Distribution
|15%
|100% unlocked at TGE (Token Generation Event)
|Liquidity
|10%
|100% unlocked at TGE
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: $MELANIA is a meme token intended for trading, holding, and community engagement. It is explicitly not designed as an investment contract, security, or to provide any form of yield, dividends, or protocol utility.
- Incentives: There are no staking, yield, or reward mechanisms for holders. The token’s value is driven by market demand, community activity, and speculative trading.
- Acquisition: Tokens can be acquired via public distribution (TGE), on exchanges (CEX/DEX), or through community initiatives.
Locking Mechanism
- Team Vesting:
- 1-month initial lockup from TGE.
- After 1 month, 10% of the team allocation (3.5% of total supply) unlocks.
- The remaining 90% of the team allocation vests linearly over the next 12 months (approx. 2.625% of total supply per month).
- Community & Treasury: Both have 20% allocations, but the specific locking/unlocking schedules have not been publicly disclosed.
- Public Distribution & Liquidity: Both are fully unlocked at TGE, with no lockup.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Start Date
|End Date
|Unlock Type
|Details
|Team Vesting
|2025-01-19
|2026-01-18
|Cliff + Linear
|1-month cliff, then monthly linear vesting for 12 months
|Community
|2025-01-19
|2026-02-18
|Not disclosed
|No public details on vesting/unlocking
|Treasury
|2025-01-19
|2026-02-18
|Not disclosed
|No public details on vesting/unlocking
|Public Distribution
|2025-01-19
|2025-01-19
|Cliff (Instant)
|100% unlocked at TGE
|Liquidity
|2025-01-19
|2025-01-19
|Cliff (Instant)
|100% unlocked at TGE
Summary Table
|Category
|% Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Start
|Unlock End
|Notes
|Team Vesting
|35%
|1m lock, 12m linear vesting
|2025-01-19
|2026-01-18
|10% unlock at 1m, rest monthly
|Community
|20%
|Not disclosed
|2025-01-19
|2026-02-18
|Treasury
|20%
|Not disclosed
|2025-01-19
|2026-02-18
|Public Distribution
|15%
|100% at TGE
|2025-01-19
|2025-01-19
|Liquidity
|10%
|100% at TGE
|2025-01-19
|2025-01-19
Additional Notes
- No Utility or Yield: $MELANIA is a pure meme token with no protocol utility, governance, or yield features.
- No Locking for Holders: There is no mechanism for users to lock tokens for rewards or governance.
- Transparency: The team vesting schedule is transparent, but community and treasury unlock details are not fully disclosed as of now.
References
- Official website: melaniameme.com
- Exchange listings and further details are available on major aggregators and CEX/DEX platforms.
This structure ensures a fair launch with immediate liquidity and public access, while incentivizing long-term commitment from the team. However, the lack of detailed disclosure for community and treasury unlocks is a potential risk for transparency.
Tokenomika Melania Meme (MELANIA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Melania Meme (MELANIA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MELANIA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MELANIA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MELANIA, raziščite ceno žetona MELANIA v živo!
