Današnja cena MAY v živo je 0.03937 USD. Spremljajte posodobitve cen MAY v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen MAY.

Cena MAY(MAY)

Cena 1 MAY v USD v živo:

$0.03937
$0.03937
-1.25%1D
USD
MAY (MAY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:11 (UTC+8)

Informacije o ceni MAY (MAY) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03898
$ 0.03898
24H Nizka
$ 0.04083
$ 0.04083
24H Visoka

$ 0.03898
$ 0.03898

$ 0.04083
$ 0.04083

$ 10.157036358034295
$ 10.157036358034295

$ 0.03733335169831041
$ 0.03733335169831041

-0.49%

-1.25%

+0.63%

+0.63%

Cena MAY (MAY) v realnem času je $ 0.03937. V zadnjih 24 urah se je MAY trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.03898 in najvišjo vrednostjo $ 0.04083, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MAY v vseh časov je $ 10.157036358034295, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.03733335169831041.

Kratkoročna uspešnost MAY se je v zadnji uri spremenila za -0.49%, v 24 urah -1.25% in v 7 dneh +0.63%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije MAY (MAY)

No.1122

$ 12.31M
$ 12.31M

$ 44.94K
$ 44.94K

$ 39.37M
$ 39.37M

312.66M
312.66M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

31.26%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija MAY je $ 12.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 44.94K. Obstoječa ponudba MAY je 312.66M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.37M.

Zgodovina cen MAY (MAY) v USD

Sledite spremembam cen MAY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0004984-1.25%
30 dni$ -0.0025-5.98%
60 dni$ -0.01101-21.86%
90 dni$ +0.02937+293.70%
Današnja sprememba cene MAY

Danes je MAY zabeležil spremembo $ -0.0004984 (-1.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MAY

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0025 (-5.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MAY

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MAY spremenil za $ -0.01101 (-21.86%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MAY

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02937 (+293.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MAY (MAY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MAY.

Kaj je MAY (MAY)

MAY je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito MAY upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost MAYzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o MAY v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo MAY nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene MAY (USD)

Koliko bo MAY (MAY) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v MAY (MAY) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za MAY.

Preverite napoved cene MAY zdaj!

Tokenomika MAY (MAY)

Z razumevanjem tokenomike MAY (MAY) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko MAY zdaj!

Kako kupiti MAY (MAY)

Iščete kako kupiti MAY? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite MAY na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

MAY v lokalne valute

1 MAY (MAY) v VND
1,036.02155
1 MAY (MAY) v AUD
A$0.0594487
1 MAY (MAY) v GBP
0.0291338
1 MAY (MAY) v EUR
0.0334645
1 MAY (MAY) v USD
$0.03937
1 MAY (MAY) v MYR
RM0.165354
1 MAY (MAY) v TRY
1.6413353
1 MAY (MAY) v JPY
¥5.86613
1 MAY (MAY) v ARS
ARS$56.1624861
1 MAY (MAY) v RUB
3.2433006
1 MAY (MAY) v INR
3.4933001
1 MAY (MAY) v IDR
Rp656.1664042
1 MAY (MAY) v KRW
55.4506765
1 MAY (MAY) v PHP
2.2803104
1 MAY (MAY) v EGP
￡E.1.8826734
1 MAY (MAY) v BRL
R$0.2098421
1 MAY (MAY) v CAD
C$0.0547243
1 MAY (MAY) v BDT
4.7893605
1 MAY (MAY) v NGN
57.8116954
1 MAY (MAY) v COP
$153.1906385
1 MAY (MAY) v ZAR
R.0.6795262
1 MAY (MAY) v UAH
1.6236188
1 MAY (MAY) v TZS
T.Sh.96.73209
1 MAY (MAY) v VES
Bs7.28345
1 MAY (MAY) v CLP
$37.87394
1 MAY (MAY) v PKR
Rs11.1369856
1 MAY (MAY) v KZT
21.5487758
1 MAY (MAY) v THB
฿1.2767691
1 MAY (MAY) v TWD
NT$1.196848
1 MAY (MAY) v AED
د.إ0.1444879
1 MAY (MAY) v CHF
Fr0.0311023
1 MAY (MAY) v HKD
HK$0.3062986
1 MAY (MAY) v AMD
֏15.0842218
1 MAY (MAY) v MAD
.د.م0.358267
1 MAY (MAY) v MXN
$0.7251954
1 MAY (MAY) v SAR
ريال0.1472438
1 MAY (MAY) v ETB
Br5.6925083
1 MAY (MAY) v KES
KSh5.0869977
1 MAY (MAY) v JOD
د.أ0.02791333
1 MAY (MAY) v PLN
0.1429131
1 MAY (MAY) v RON
лв0.1704721
1 MAY (MAY) v SEK
kr0.3696843
1 MAY (MAY) v BGN
лв0.0653542
1 MAY (MAY) v HUF
Ft13.0448558
1 MAY (MAY) v CZK
0.8145653
1 MAY (MAY) v KWD
د.ك0.01204722
1 MAY (MAY) v ILS
0.129921
1 MAY (MAY) v BOB
Bs0.271653
1 MAY (MAY) v AZN
0.066929
1 MAY (MAY) v TJS
SM0.3665347
1 MAY (MAY) v GEL
0.1070864
1 MAY (MAY) v AOA
Kz36.0200067
1 MAY (MAY) v BHD
.د.ب0.01480312
1 MAY (MAY) v BMD
$0.03937
1 MAY (MAY) v DKK
kr0.2507869
1 MAY (MAY) v HNL
L1.0326751
1 MAY (MAY) v MUR
1.783461
1 MAY (MAY) v NAD
$0.6779514
1 MAY (MAY) v NOK
kr0.3929126
1 MAY (MAY) v NZD
$0.0673227
1 MAY (MAY) v PAB
B/.0.03937
1 MAY (MAY) v PGK
K0.1665351
1 MAY (MAY) v QAR
ر.ق0.1433068
1 MAY (MAY) v RSD
дин.3.9295197
1 MAY (MAY) v UZS
soʻm474.3372403
1 MAY (MAY) v ALL
L3.2448754
1 MAY (MAY) v ANG
ƒ0.0704723
1 MAY (MAY) v AWG
ƒ0.070866
1 MAY (MAY) v BBD
$0.07874
1 MAY (MAY) v BAM
KM0.0653542
1 MAY (MAY) v BIF
Fr115.78717
1 MAY (MAY) v BND
$0.0503936
1 MAY (MAY) v BSD
$0.03937
1 MAY (MAY) v JMD
$6.3212472
1 MAY (MAY) v KHR
158.1122822
1 MAY (MAY) v KMF
Fr16.49603
1 MAY (MAY) v LAK
855.8695481
1 MAY (MAY) v LKR
Rs11.9047006
1 MAY (MAY) v MDL
L0.6582664
1 MAY (MAY) v MGA
Ar175.7587036
1 MAY (MAY) v MOP
P0.3153537
1 MAY (MAY) v MVR
0.602361
1 MAY (MAY) v MWK
MK68.232147
1 MAY (MAY) v MZN
MT2.515743
1 MAY (MAY) v NPR
Rs5.594477
1 MAY (MAY) v PYG
277.24354
1 MAY (MAY) v RWF
Fr57.04713
1 MAY (MAY) v SBD
$0.3240151
1 MAY (MAY) v SCR
0.5755894
1 MAY (MAY) v SRD
$1.499997
1 MAY (MAY) v SVC
$0.3440938
1 MAY (MAY) v SZL
L0.6779514
1 MAY (MAY) v TMT
m0.137795
1 MAY (MAY) v TND
د.ت0.11425174
1 MAY (MAY) v TTD
$0.2665349
1 MAY (MAY) v UGX
Sh136.2202
1 MAY (MAY) v XAF
Fr22.00783
1 MAY (MAY) v XCD
$0.106299
1 MAY (MAY) v XOF
Fr22.00783
1 MAY (MAY) v XPF
Fr3.97637
1 MAY (MAY) v BWP
P0.5228336
1 MAY (MAY) v BZD
$0.0791337
1 MAY (MAY) v CVE
$3.6999926
1 MAY (MAY) v DJF
Fr7.00786
1 MAY (MAY) v DOP
$2.460625
1 MAY (MAY) v DZD
د.ج5.0976276
1 MAY (MAY) v FJD
$0.0885825
1 MAY (MAY) v GNF
Fr342.32215
1 MAY (MAY) v GTQ
Q0.3015742
1 MAY (MAY) v GYD
$8.2326607
1 MAY (MAY) v ISK
kr4.76377

Za bolj poglobljeno razumevanje MAY razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MAY

Koliko je danes vreden MAY (MAY)?
Cena MAY v živo v USD je 0.03937 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena MAY v USD?
Trenutna cena MAY v USD je $ 0.03937. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe MAY?
Tržna kapitalizacija za MAY je $ 12.31M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok MAY?
Razpoložljivi obtok MAY je 312.66M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini MAY?
MAY je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 10.157036358034295 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena MAY vseh časov (ATL)?
MAY vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.03733335169831041 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja MAY?
24-urni volumen trgovanja v živo za MAY je $ 44.94K USD.
Bo MAY zrasel?
Cena MAY se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen MAY.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:55:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti MAY (MAY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025

Pomembni projekti, ki bodo lansirali žetone in airdrope v Q4 2025

October 5, 2025

Bitcoin se dvigne na 125.000 $! Zcash (ZEC) vodi skok zasebnih kovancev v najnovejšem kripto bikovskem teku

October 5, 2025
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

