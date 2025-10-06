Cena MAY(MAY)
-0.49%
-1.25%
+0.63%
+0.63%
Cena MAY (MAY) v realnem času je $ 0.03937. V zadnjih 24 urah se je MAY trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.03898 in najvišjo vrednostjo $ 0.04083, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena MAY v vseh časov je $ 10.157036358034295, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.03733335169831041.
Kratkoročna uspešnost MAY se je v zadnji uri spremenila za -0.49%, v 24 urah -1.25% in v 7 dneh +0.63%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
No.1122
31.26%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija MAY je $ 12.31M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 44.94K. Obstoječa ponudba MAY je 312.66M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.37M.
Sledite spremembam cen MAY za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.0004984
|-1.25%
|30 dni
|$ -0.0025
|-5.98%
|60 dni
|$ -0.01101
|-21.86%
|90 dni
|$ +0.02937
|+293.70%
Danes je MAY zabeležil spremembo $ -0.0004984 (-1.25%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0025 (-5.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MAY spremenil za $ -0.01101 (-21.86%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02937 (+293.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|10-05 21:29:00
|Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
