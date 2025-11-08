BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Manyu v živo je 0.000000019451 USD. Tržna kapitalizacija MANYU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MANYU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.000000019454
+7.55%1D
USD
Manyu (MANYU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:58 (UTC+8)

Današnja cena Manyu

Današnja cena kriptovalute Manyu (MANYU) v živo je $ 0.000000019451, s spremembo 7.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MANYU v USD je $ 0.000000019451 na MANYU.

Kriptovaluta Manyu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MANYU. V zadnjih 24 urah se je MANYU trgovalo med $ 0.000000017427 (najnižje) in $ 0.000000020237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MANYU premaknil +0.76% v zadnji uri in -17.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 233.64K.

Tržne informacije Manyu (MANYU)

$ 233.64K
$ 0.00
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Manyu je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 233.64K. Obstoječa ponudba MANYU je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Manyu, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000017427
24H Nizka
$ 0.000000020237
24H Visoka

$ 0.000000017427
$ 0.000000020237
+0.76%

+7.55%

-17.47%

-17.47%

Zgodovina cen Manyu (MANYU) v USD

Sledite spremembam cen Manyu za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000000136567+7.55%
30 dni$ -0.000000016696-46.19%
60 dni$ +0.000000004328+28.61%
90 dni$ -0.000000003607-15.65%
Današnja sprememba cene Manyu

Danes je MANYU zabeležil spremembo $ +0.00000000136567 (+7.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Manyu

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000016696 (-46.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Manyu

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MANYU spremenil za $ +0.000000004328 (+28.61%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Manyu

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000003607 (-15.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Manyu (MANYU) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Manyu.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Manyu

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Manyu, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Manyu?

Several key factors influence MANYU cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.

Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and development milestones impact valuation.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks affecting crypto markets influence prices.

Market Trends: Overall cryptocurrency market conditions and Bitcoin's performance often correlate with altcoin prices.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Manyu?

People want to know Manyu (MANYU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Napoved cene za kriptovaluto Manyu

Napoved cene Manyu (MANYU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MANYU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Manyu (MANYU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Manyu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Manyu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MANYU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Manyu.

O Manyu

MANYU is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. The primary role of MANYU is to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on providing a decentralized platform for financial services. Its design is based on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure transactions. The asset's issuance model is decentralized, with a predetermined supply cap to maintain scarcity and value. Typical uses for MANYU include lending, borrowing, and yield farming, providing users with a range of financial services traditionally offered by centralized financial institutions. The asset's ecosystem is designed to promote financial inclusivity and democratize access to financial services.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Manyu

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Manyu? Nakup MANYU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Manyu. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Manyu (MANYU).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Manyu bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Manyu (MANYU)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Manyu

Z lastništvom kriptovalute Manyu se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Manyu (MANYU) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Manyu (MANYU)

Manyu is a well-known Shiba Inu influencer with nearly 20 million followers on social media platforms.

Manyu Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Manyu razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Manyu

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Manyu?
Če bi kriptovaluta Manyu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Manyu.
Pomembne panožne novosti Manyu (MANYU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Manyu

MANYU USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MANYU z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MANYU USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Manyu (MANYU) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Manyu v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MANYU/USDT
$0.000000019454
+8.10%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

