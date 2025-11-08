Današnja cena kriptovalute Manyu v živo je 0.000000019451 USD. Tržna kapitalizacija MANYU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MANYU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Manyu v živo je 0.000000019451 USD. Tržna kapitalizacija MANYU je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MANYU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Manyu (MANYU) v živo je $ 0.000000019451, s spremembo 7.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MANYU v USD je $ 0.000000019451 na MANYU.
Kriptovaluta Manyu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MANYU. V zadnjih 24 urah se je MANYU trgovalo med $ 0.000000017427 (najnižje) in $ 0.000000020237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MANYU premaknil +0.76% v zadnji uri in -17.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 233.64K.
Tržne informacije Manyu (MANYU)
--
----
$ 233.64K
$ 0.00
--
----
--
----
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Manyu je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 233.64K. Obstoječa ponudba MANYU je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Manyu, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000000017427
24H Nizka
$ 0.000000020237
24H Visoka
$ 0.000000017427
$ 0.000000020237
--
--
+0.76%
+7.55%
-17.47%
-17.47%
Zgodovina cen Manyu (MANYU) v USD
Sledite spremembam cen Manyu za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00000000136567
+7.55%
30 dni
$ -0.000000016696
-46.19%
60 dni
$ +0.000000004328
+28.61%
90 dni
$ -0.000000003607
-15.65%
Današnja sprememba cene Manyu
Danes je MANYU zabeležil spremembo $ +0.00000000136567 (+7.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Manyu
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000000016696 (-46.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Manyu
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MANYU spremenil za $ +0.000000004328 (+28.61%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Manyu
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000000003607 (-15.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Manyu (MANYU) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Manyu, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Manyu?
Several key factors influence MANYU cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.
Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and development milestones impact valuation.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks affecting crypto markets influence prices.
Market Trends: Overall cryptocurrency market conditions and Bitcoin's performance often correlate with altcoin prices.
Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Manyu?
People want to know Manyu (MANYU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Napoved cene za kriptovaluto Manyu
Napoved cene Manyu (MANYU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MANYU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Manyu (MANYU) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Manyu lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Manyu v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MANYU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Manyu.
O Manyu
MANYU is a digital asset that operates within the decentralized finance (DeFi) sector of the cryptocurrency market. The primary role of MANYU is to facilitate peer-to-peer transactions, with an emphasis on providing a decentralized platform for financial services. Its design is based on the Ethereum blockchain, utilizing smart contracts to automate and secure transactions. The asset's issuance model is decentralized, with a predetermined supply cap to maintain scarcity and value. Typical uses for MANYU include lending, borrowing, and yield farming, providing users with a range of financial services traditionally offered by centralized financial institutions. The asset's ecosystem is designed to promote financial inclusivity and democratize access to financial services.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Manyu
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Manyu? Nakup MANYU je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Manyu. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Manyu (MANYU).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Manyu bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Manyu
Z lastništvom kriptovalute Manyu se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Manyu rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Manyu.
Koliko je kriptovaluta Manyu vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Manyu je $ 0.000000019451. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Manyu še vedno dobra naložba?
Manyu ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MANYU, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Manyu?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Manyu v vrednosti $ 233.64K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Manyu?
Cena kriptovalute MANYU se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Manyu v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MANYU.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Manyu?
Na ceno MANYU vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,364.4
+1.55%
ETH
3,455.46
+4.79%
SOL
161.84
+4.13%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1142
+1.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MANYU na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MANYU/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Manyu gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Manyu letos rasla?
Cena kriptovalute Manyu bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Manyu (MANYU).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.