Današnja cena Manyu

Današnja cena kriptovalute Manyu (MANYU) v živo je $ 0.000000019451, s spremembo 7.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MANYU v USD je $ 0.000000019451 na MANYU.

Kriptovaluta Manyu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MANYU. V zadnjih 24 urah se je MANYU trgovalo med $ 0.000000017427 (najnižje) in $ 0.000000020237 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MANYU premaknil +0.76% v zadnji uri in -17.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 233.64K.

Tržne informacije Manyu (MANYU)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 233.64K$ 233.64K $ 233.64K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov ETH

