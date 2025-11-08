Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol v živo je 0.001094 USD. Tržna kapitalizacija LUNCH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUNCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol v živo je 0.001094 USD. Tržna kapitalizacija LUNCH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUNCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Lunch Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNCH. V zadnjih 24 urah se je LUNCH trgovalo med $ 0.000928 (najnižje) in $ 0.001273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je LUNCH premaknil +0.45% v zadnji uri in +129.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 17.41K.
Tržne informacije Lunch Protocol (LUNCH)
--
----
$ 17.41K
$ 1.09M
--
----
1,000,000,000
SUI
Trenutna tržna kapitalizacija Lunch Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 17.41K. Obstoječa ponudba LUNCH je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.
Zgodovina cene Lunch Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000928
24H Nizka
$ 0.001273
24H Visoka
$ 0.000928
$ 0.001273
--
----
--
----
+0.45%
+4.99%
+129.83%
+129.83%
Zgodovina cen Lunch Protocol (LUNCH) v USD
Sledite spremembam cen Lunch Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000052
+4.99%
30 dni
$ +0.000447
+69.08%
60 dni
$ -0.000521
-32.27%
90 dni
$ -0.00036
-24.76%
Današnja sprememba cene Lunch Protocol
Danes je LUNCH zabeležil spremembo $ +0.000052 (+4.99%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lunch Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000447 (+69.08%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lunch Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUNCH spremenil za $ -0.000521 (-32.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lunch Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00036 (-24.76%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lunch Protocol (LUNCH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lunch Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lunch Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lunch Protocol?
Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.
Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lunch Protocol?
People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Lunch Protocol
Napoved cene Lunch Protocol (LUNCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lunch Protocol (LUNCH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lunch Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lunch Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUNCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lunch Protocol.
O Lunch Protocol
LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lunch Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lunch Protocol? Nakup LUNCH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lunch Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lunch Protocol (LUNCH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lunch Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lunch Protocol
Z lastništvom kriptovalute Lunch Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Lunch Protocol (LUNCH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lunch Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lunch Protocol?
Če bi kriptovaluta Lunch Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lunch Protocol.
Koliko je kriptovaluta Lunch Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol je $ 0.001094. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lunch Protocol še vedno dobra naložba?
Lunch Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LUNCH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lunch Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lunch Protocol v vrednosti $ 17.41K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lunch Protocol?
Cena kriptovalute LUNCH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lunch Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LUNCH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lunch Protocol?
Na ceno LUNCH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,376.57
+1.56%
ETH
3,456.3
+4.81%
SOL
161.9
+4.17%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1102
+1.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LUNCH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LUNCH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lunch Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lunch Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Lunch Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lunch Protocol (LUNCH).
Pomembne panožne novosti Lunch Protocol (LUNCH)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.