BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol v živo je 0.001094 USD. Tržna kapitalizacija LUNCH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUNCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol v živo je 0.001094 USD. Tržna kapitalizacija LUNCH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUNCH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o LUNCH

Informacije o ceni LUNCH

Kaj je LUNCH

Bela knjiga LUNCH

Uradna spletna stran LUNCH

Tokenomika LUNCH

Napoved cen LUNCH

Zgodovina LUNCH

LUNCH Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute LUNCH v fiat

Spot LUNCH

Terminske pogodbe LUNCH USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Lunch Protocol Logotip

Cena Lunch Protocol(LUNCH)

Cena 1 LUNCH v USD v živo:

$0.001094
$0.001094$0.001094
+4.99%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:44 (UTC+8)

Današnja cena Lunch Protocol

Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol (LUNCH) v živo je $ 0.001094, s spremembo 4.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUNCH v USD je $ 0.001094 na LUNCH.

Kriptovaluta Lunch Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNCH. V zadnjih 24 urah se je LUNCH trgovalo med $ 0.000928 (najnižje) in $ 0.001273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUNCH premaknil +0.45% v zadnji uri in +129.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 17.41K.

Tržne informacije Lunch Protocol (LUNCH)

--
----

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Lunch Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 17.41K. Obstoječa ponudba LUNCH je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.

Zgodovina cene Lunch Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000928
$ 0.000928$ 0.000928
24H Nizka
$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273
24H Visoka

$ 0.000928
$ 0.000928$ 0.000928

$ 0.001273
$ 0.001273$ 0.001273

--
----

--
----

+0.45%

+4.99%

+129.83%

+129.83%

Zgodovina cen Lunch Protocol (LUNCH) v USD

Sledite spremembam cen Lunch Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000052+4.99%
30 dni$ +0.000447+69.08%
60 dni$ -0.000521-32.27%
90 dni$ -0.00036-24.76%
Današnja sprememba cene Lunch Protocol

Danes je LUNCH zabeležil spremembo $ +0.000052 (+4.99%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lunch Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000447 (+69.08%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lunch Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUNCH spremenil za $ -0.000521 (-32.27%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lunch Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00036 (-24.76%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lunch Protocol (LUNCH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lunch Protocol.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lunch Protocol

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lunch Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lunch Protocol?

Several key factors influence LUNCH Protocol token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price dynamics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LUNCH valuation.

Protocol Development: Technical updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Use Cases: Real-world applications and ecosystem growth drive token demand.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lunch Protocol?

People want to know Lunch Protocol (LUNCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Lunch Protocol

Napoved cene Lunch Protocol (LUNCH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNCH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lunch Protocol (LUNCH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lunch Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lunch Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUNCH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lunch Protocol.

O Lunch Protocol

LUNCH Money (LUNCH) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain, aiming to revolutionize the rewards and loyalty program industry. It is designed to incentivize customer feedback for restaurants and food service businesses, allowing users to earn LUNCH tokens in exchange for providing reviews and feedback. The token operates on a proof-of-stake consensus model, and its issuance is determined by the amount of feedback provided by users. With its unique approach, LUNCH Money seeks to create a mutually beneficial ecosystem where businesses can improve their services based on customer feedback, and customers are rewarded for their input.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lunch Protocol

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lunch Protocol? Nakup LUNCH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lunch Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lunch Protocol (LUNCH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lunch Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Lunch Protocol (LUNCH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Lunch Protocol

Z lastništvom kriptovalute Lunch Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lunch Protocol (LUNCH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lunch Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lunch Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lunch Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lunch Protocol?
Če bi kriptovaluta Lunch Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lunch Protocol.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lunch Protocol (LUNCH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Lunch Protocol

LUNCH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LUNCH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LUNCH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Lunch Protocol (LUNCH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Lunch Protocol v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LUNCH/USDT
$0.001094
$0.001094$0.001094
+0.92%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7552
$2.7552$2.7552

+5,410.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004367
$0.00004367$0.00004367

+773.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24010
$0.24010$0.24010

+119.61%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003000
$0.000000003000$0.000000003000

+93.54%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz LUNCH v USD

Znesek

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.001094 USD