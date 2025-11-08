Današnja cena Lunch Protocol

Današnja cena kriptovalute Lunch Protocol (LUNCH) v živo je $ 0.001094, s spremembo 4.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUNCH v USD je $ 0.001094 na LUNCH.

Kriptovaluta Lunch Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNCH. V zadnjih 24 urah se je LUNCH trgovalo med $ 0.000928 (najnižje) in $ 0.001273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUNCH premaknil +0.45% v zadnji uri in +129.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 17.41K.

Tržne informacije Lunch Protocol (LUNCH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Lunch Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 17.41K. Obstoječa ponudba LUNCH je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.