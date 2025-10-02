Tokenomika LUCKYOLD1 (LUCKYOLD1)
LadyLuck ($LUCKY) isn't just another blockchain protocol—it's the future of decentralized fortune gaming agent where cutting-edge AI meets the thrill of the draw. LadyLuck combines advanced AI agent technology with provably fair blind box mechanics, creating an adrenaline-pumping experience where every transaction could change your life forever.
Tokenomika LUCKYOLD1 (LUCKYOLD1): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LUCKYOLD1 (LUCKYOLD1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LUCKYOLD1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUCKYOLD1.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LUCKYOLD1, raziščite ceno žetona LUCKYOLD1 v živo!
