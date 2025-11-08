BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Luckify v živo je 0.1563 USD. Tržna kapitalizacija LUCK je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUCK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Luckify (LUCK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:29 (UTC+8)

Današnja cena Luckify

Današnja cena kriptovalute Luckify (LUCK) v živo je $ 0.1563, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCK v USD je $ 0.1563 na LUCK.

Kriptovaluta Luckify je trenutno na #4366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LUCK. V zadnjih 24 urah se je LUCK trgovalo med $ 0.1258 (najnižje) in $ 0.1589 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.42965712613217444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.15046732205515473.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCK premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.98K.

Tržne informacije Luckify (LUCK)

No.4366

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Luckify je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.98K. Obstoječa ponudba LUCK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 999999317.224016. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.30M.

Zgodovina cene Luckify, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Luckify (LUCK) v USD

Sledite spremembam cen Luckify za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.002188+1.42%
30 dni$ -0.0821-34.44%
60 dni$ -0.235-60.06%
90 dni$ +0.0063+4.20%
Današnja sprememba cene Luckify

Danes je LUCK zabeležil spremembo $ +0.002188 (+1.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Luckify

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0821 (-34.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Luckify

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUCK spremenil za $ -0.235 (-60.06%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Luckify

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0063 (+4.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Luckify (LUCK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Luckify.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Luckify

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Luckify, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Luckify?

Several key factors influence Luckify (LUCK) token prices:

Market sentiment and overall crypto market trends significantly impact LUCK value. Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.

Supply and demand dynamics play a crucial role. Token utility within the Luckify ecosystem affects demand.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Luckify?

People want to know Luckify (LUCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Luckify

Napoved cene Luckify (LUCK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUCK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Luckify (LUCK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Luckify lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Luckify

LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Luckify

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Luckify? Nakup LUCK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Luckify. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Luckify (LUCK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Luckify bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Luckify (LUCK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Luckify

Z lastništvom kriptovalute Luckify se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Luckify (LUCK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Luckify (LUCK)

Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.

Luckify Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Luckify razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Luckify spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Luckify

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Luckify?
Če bi kriptovaluta Luckify rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Luckify.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Luckify (LUCK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Luckify

LUCK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LUCK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LUCK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Luckify (LUCK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Luckify v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LUCK/USDT
$0.1563
$0.1563$0.1563
+1.42%
0.00% (USDT)

