Današnja cena kriptovalute Luckify (LUCK) v živo je $ 0.1563, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCK v USD je $ 0.1563 na LUCK.
Kriptovaluta Luckify je trenutno na #4366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LUCK. V zadnjih 24 urah se je LUCK trgovalo med $ 0.1258 (najnižje) in $ 0.1589 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.42965712613217444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.15046732205515473.
V kratkoročni uspešnosti se je LUCK premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.98K.
Tržne informacije Luckify (LUCK)
No.4366
$ 0.00
$ 64.98K
$ 156.30M
0.00
1,000,000,000
999,999,317.224016
0.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Luckify je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.98K. Obstoječa ponudba LUCK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 999999317.224016. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.30M.
Zgodovina cene Luckify, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1258
24H Nizka
$ 0.1589
24H Visoka
$ 0.1258
$ 0.1589
$ 0.42965712613217444
$ 0.15046732205515473
0.00%
+1.42%
-16.69%
-16.69%
Zgodovina cen Luckify (LUCK) v USD
Sledite spremembam cen Luckify za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.002188
+1.42%
30 dni
$ -0.0821
-34.44%
60 dni
$ -0.235
-60.06%
90 dni
$ +0.0063
+4.20%
Današnja sprememba cene Luckify
Danes je LUCK zabeležil spremembo $ +0.002188 (+1.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Luckify
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0821 (-34.44%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Luckify
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUCK spremenil za $ -0.235 (-60.06%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Luckify
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0063 (+4.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Luckify (LUCK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Luckify
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Luckify, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Luckify?
Several key factors influence Luckify (LUCK) token prices:
Market sentiment and overall crypto market trends significantly impact LUCK value. Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.
Supply and demand dynamics play a crucial role. Token utility within the Luckify ecosystem affects demand.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Luckify?
People want to know Luckify (LUCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Luckify
Napoved cene Luckify (LUCK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUCK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Luckify (LUCK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Luckify lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Luckify v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUCK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Luckify.
O Luckify
LUCK is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with its primary role being to facilitate transactions within the online gaming and gambling industry. It utilizes blockchain technology to ensure secure, transparent, and fair transactions, providing a solution to common issues such as trust and transparency in the gaming sector. LUCK is typically used for in-game purchases, betting, and rewards within its ecosystem. The crypto asset operates on a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to Proof of Work (PoW) systems. The supply model of LUCK is capped, meaning there is a finite number of LUCK tokens that can ever be in circulation, which helps to maintain its value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Luckify
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Luckify? Nakup LUCK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Luckify. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Luckify (LUCK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Luckify bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Luckify
Z lastništvom kriptovalute Luckify se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Luckify decentralizes randomness in gaming using a verifiable randomness engine (VRF). The LUCK token governs the system, powers the randomness engine, and aligns incentives in casino-style games, loot systems, and NFTs. Luckify is a decentralized randomness infrastructure powering provably fair gaming and blockchain applications, designed for users who demand transparency, trustlessness, and on-chain integrity.
Luckify Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Luckify razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Luckify?
Če bi kriptovaluta Luckify rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Luckify.
Koliko je kriptovaluta Luckify vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Luckify je $ 0.1563. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Luckify še vedno dobra naložba?
Luckify ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LUCK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Luckify?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Luckify v vrednosti $ 64.98K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Luckify?
Cena kriptovalute LUCK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Luckify v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LUCK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Luckify?
Na ceno LUCK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,351.83
+1.53%
ETH
3,456.12
+4.81%
SOL
161.88
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1102
+1.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LUCK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LUCK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Luckify gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Luckify letos rasla?
Cena kriptovalute Luckify bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Luckify (LUCK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:29 (UTC+8)
