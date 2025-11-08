Današnja cena Luckify

Današnja cena kriptovalute Luckify (LUCK) v živo je $ 0.1563, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUCK v USD je $ 0.1563 na LUCK.

Kriptovaluta Luckify je trenutno na #4366. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 LUCK. V zadnjih 24 urah se je LUCK trgovalo med $ 0.1258 (najnižje) in $ 0.1589 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.42965712613217444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.15046732205515473.

V kratkoročni uspešnosti se je LUCK premaknil 0.00% v zadnji uri in -16.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 64.98K.

Tržne informacije Luckify (LUCK)

Uvrstitev No.4366 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 64.98K$ 64.98K $ 64.98K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 156.30M$ 156.30M $ 156.30M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 999,999,317.224016 999,999,317.224016 999,999,317.224016 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Luckify je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 64.98K. Obstoječa ponudba LUCK je 0.00, skupna ponudba pa znaša 999999317.224016. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 156.30M.