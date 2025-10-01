Tokenomika Legends of Elysium (LOE)

Odkrijte ključne vpoglede v Legends of Elysium (LOE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
USD

Tokenomika in analiza cen Legends of Elysium (LOE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Legends of Elysium (LOE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 33.78K
Skupna ponudba:
$ 200.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 13.76M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 490.80K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.417
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001600006533980579
Trenutna cena:
$ 0.002454
Informacije o Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Uradna spletna stran:
https://legendsofelysium.io/
Bela knjiga:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Tokenomika Legends of Elysium (LOE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Legends of Elysium (LOE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LOE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOE, raziščite ceno žetona LOE v živo!

