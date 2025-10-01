Tokenomika LinqAI (LNQ)

Odkrijte ključne vpoglede v LinqAI (LNQ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:38:44 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen LinqAI (LNQ)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LinqAI (LNQ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.07M
$ 5.07M
Skupna ponudba:
$ 886.69M
$ 886.69M
Razpoložljivi obtok:
$ 290.30M
$ 290.30M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.48M
$ 17.48M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.29
$ 0.29
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0153748713816122
$ 0.0153748713816122
Trenutna cena:
$ 0.01748
$ 0.01748

Informacije o LinqAI (LNQ)

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

Uradna spletna stran:
https://www.linqai.com
Bela knjiga:
https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04

Tokenomika LinqAI (LNQ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LinqAI (LNQ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LNQ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LNQ.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LNQ, raziščite ceno žetona LNQ v živo!

