Tokenomika LandX Finance (LNDX)

Odkrijte ključne vpoglede v LandX Finance (LNDX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:38:42 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen LandX Finance (LNDX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LandX Finance (LNDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.02M
Skupna ponudba:
$ 69.26M
Razpoložljivi obtok:
$ 14.14M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.78M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.88
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.05116158055352152
Trenutna cena:
$ 0.0723
Informacije o LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Uradna spletna stran:
https://landx.fi/
Bela knjiga:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

Tokenomika LandX Finance (LNDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LandX Finance (LNDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LNDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LNDX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LNDX, raziščite ceno žetona LNDX v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

