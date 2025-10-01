Tokenomika LandX Finance (LNDX)
Tokenomika in analiza cen LandX Finance (LNDX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LandX Finance (LNDX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LandX Finance (LNDX)
LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.
Tokenomika LandX Finance (LNDX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LandX Finance (LNDX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LNDX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LNDX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LNDX, raziščite ceno žetona LNDX v živo!
Zgodovina cen LandX Finance (LNDX)
Analiza zgodovine cen LNDX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene LNDX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LNDX? Naša stran za napovedovanje cen LNDX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
