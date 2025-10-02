Odkrijte ključne vpoglede v SecondLive (LIVE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SecondLive (LIVE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

SecondLive is the world’s first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LIVE, raziščite ceno žetona LIVE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov LIVE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike SecondLive (LIVE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LIVE? Naša stran za napovedovanje cen LIVE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen LIVE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

