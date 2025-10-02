Tokenomika SecondLive (LIVE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SecondLive (LIVE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SecondLive (LIVE)
SecondLive is the world’s first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds.
Tokenomika SecondLive (LIVE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SecondLive (LIVE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LIVE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIVE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LIVE, raziščite ceno žetona LIVE v živo!
