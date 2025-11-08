Današnja cena kriptovalute Line Protocol v živo je 0.0000179 USD. Tržna kapitalizacija LINE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Line Protocol v živo je 0.0000179 USD. Tržna kapitalizacija LINE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LINE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Line Protocol (LINE) v živo je $ 0.0000179, s spremembo 10.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINE v USD je $ 0.0000179 na LINE.
Kriptovaluta Line Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LINE. V zadnjih 24 urah se je LINE trgovalo med $ 0.0000123 (najnižje) in $ 0.0000248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je LINE premaknil 0.00% v zadnji uri in +35.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.46.
Tržne informacije Line Protocol (LINE)
--
----
$ 81.46
$ 81.46$ 81.46
$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Line Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.46. Obstoječa ponudba LINE je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.95K.
Zgodovina cene Line Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123
24H Nizka
$ 0.0000248
$ 0.0000248$ 0.0000248
24H Visoka
$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123
$ 0.0000248
$ 0.0000248$ 0.0000248
--
----
--
----
0.00%
-10.05%
+35.60%
+35.60%
Zgodovina cen Line Protocol (LINE) v USD
Sledite spremembam cen Line Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000002
-10.05%
30 dni
$ -0.0000156
-46.57%
60 dni
$ -0.0000489
-73.21%
90 dni
$ -0.0349821
-99.95%
Današnja sprememba cene Line Protocol
Danes je LINE zabeležil spremembo $ -0.000002 (-10.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Line Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000156 (-46.57%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Line Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LINE spremenil za $ -0.0000489 (-73.21%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Line Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0349821 (-99.95%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Line Protocol (LINE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Line Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Line Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Line Protocol?
Several key factors influence LINE Protocol token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LINE prices.
Adoption Rate: User growth and platform utilization drive demand for LINE tokens.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost value.
Technology Updates: Protocol improvements, new features, and development milestones affect price.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings influence price stability.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Competition: Performance relative to similar blockchain protocols impacts market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Line Protocol?
People want to know LINE Protocol price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their LINE tokens effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and calculate gains or losses in real-time.
Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.
FOMO prevention: Current prices help avoid fear of missing out on potential opportunities or preventing losses.
DeFi activities: Users need accurate pricing for lending, borrowing, or providing liquidity in decentralized finance protocols.
Tax reporting: Updated prices assist in calculating capital gains for regulatory compliance.
The cryptocurrency market operates 24/7 with high volatility, making real-time price information crucial for informed decision-making in this fast-paced environment.
Napoved cene za kriptovaluto Line Protocol
Napoved cene Line Protocol (LINE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LINE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Line Protocol (LINE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Line Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Line Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LINE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Line Protocol.
O Line Protocol
LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.
LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Line Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Line Protocol? Nakup LINE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Line Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Line Protocol (LINE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Line Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Line Protocol
Z lastništvom kriptovalute Line Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Line Protocol (LINE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Line Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Line Protocol?
Če bi kriptovaluta Line Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Line Protocol.
Koliko je kriptovaluta Line Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Line Protocol je $ 0.0000179. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Line Protocol še vedno dobra naložba?
Line Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LINE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Line Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Line Protocol v vrednosti $ 81.46.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Line Protocol?
Cena kriptovalute LINE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Line Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LINE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Line Protocol?
Na ceno LINE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282.57
+1.47%
ETH
3,451.62
+4.67%
SOL
161.68
+4.03%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LINE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LINE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Line Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Line Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Line Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Line Protocol (LINE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:46 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Line Protocol (LINE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.