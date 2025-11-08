Današnja cena Line Protocol

Današnja cena kriptovalute Line Protocol (LINE) v živo je $ 0.0000179, s spremembo 10.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINE v USD je $ 0.0000179 na LINE.

Kriptovaluta Line Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LINE. V zadnjih 24 urah se je LINE trgovalo med $ 0.0000123 (najnižje) in $ 0.0000248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LINE premaknil 0.00% v zadnji uri in +35.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.46.

Tržne informacije Line Protocol (LINE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 81.46$ 81.46 $ 81.46 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Line Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.46. Obstoječa ponudba LINE je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.95K.