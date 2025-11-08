BorzaDEX+
Cena 1 LINE v USD v živo:

$0.0000179
$0.0000179$0.0000179
-10.05%1D
USD
Line Protocol (LINE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:46 (UTC+8)

Današnja cena Line Protocol

Današnja cena kriptovalute Line Protocol (LINE) v živo je $ 0.0000179, s spremembo 10.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LINE v USD je $ 0.0000179 na LINE.

Kriptovaluta Line Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LINE. V zadnjih 24 urah se je LINE trgovalo med $ 0.0000123 (najnižje) in $ 0.0000248 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LINE premaknil 0.00% v zadnji uri in +35.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.46.

Tržne informacije Line Protocol (LINE)

$ 81.46
$ 81.46$ 81.46

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Line Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.46. Obstoječa ponudba LINE je --, skupna ponudba pa znaša 500000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.95K.

Zgodovina cene Line Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123
24H Nizka
$ 0.0000248
$ 0.0000248$ 0.0000248
24H Visoka

$ 0.0000123
$ 0.0000123$ 0.0000123

$ 0.0000248
$ 0.0000248$ 0.0000248

0.00%

-10.05%

+35.60%

+35.60%

Zgodovina cen Line Protocol (LINE) v USD

Sledite spremembam cen Line Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000002-10.05%
30 dni$ -0.0000156-46.57%
60 dni$ -0.0000489-73.21%
90 dni$ -0.0349821-99.95%
Današnja sprememba cene Line Protocol

Danes je LINE zabeležil spremembo $ -0.000002 (-10.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Line Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000156 (-46.57%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Line Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LINE spremenil za $ -0.0000489 (-73.21%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Line Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0349821 (-99.95%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Line Protocol (LINE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Line Protocol.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Line Protocol

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Line Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Line Protocol?

Several key factors influence LINE Protocol token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LINE prices.

Adoption Rate: User growth and platform utilization drive demand for LINE tokens.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost value.

Technology Updates: Protocol improvements, new features, and development milestones affect price.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings influence price stability.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Competition: Performance relative to similar blockchain protocols impacts market position.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Line Protocol?

People want to know LINE Protocol price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold their LINE tokens effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and calculate gains or losses in real-time.

Market analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns for future predictions.

FOMO prevention: Current prices help avoid fear of missing out on potential opportunities or preventing losses.

DeFi activities: Users need accurate pricing for lending, borrowing, or providing liquidity in decentralized finance protocols.

Tax reporting: Updated prices assist in calculating capital gains for regulatory compliance.

The cryptocurrency market operates 24/7 with high volatility, making real-time price information crucial for informed decision-making in this fast-paced environment.

Napoved cene za kriptovaluto Line Protocol

Napoved cene Line Protocol (LINE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LINE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Line Protocol (LINE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Line Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Line Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LINE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Line Protocol.

O Line Protocol

LINE (LINK) is a digital asset that operates within the LINE blockchain network. It is designed to serve as the native utility token of the LINE ecosystem, facilitating transactions, incentivizing user participation, and supporting the development of decentralized applications (dApps). The LINE blockchain employs a delegated proof-of-stake (DPoS) consensus mechanism and is known for its focus on scalability and user-friendliness. The LINE token plays a crucial role in maintaining and securing the network, as well as enabling various functionalities within the ecosystem. This includes payments for services, rewarding users for contributions, and facilitating the execution of smart contracts. It's worth noting that the LINE token's issuance is capped, ensuring a finite supply.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Line Protocol

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Line Protocol? Nakup LINE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Line Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Line Protocol (LINE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Line Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Line Protocol (LINE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Line Protocol

Z lastništvom kriptovalute Line Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Line Protocol (LINE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Line Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Line Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Line Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Line Protocol?
Če bi kriptovaluta Line Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Line Protocol.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:46 (UTC+8)

