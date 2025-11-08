BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Light v živo je 0.008606 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT1 je 4,489,370.4087277506656 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Light v živo je 0.008606 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT1 je 4,489,370.4087277506656 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Light Logotip

Cena Light(LIGHT1)

Cena 1 LIGHT1 v USD v živo:

$0.008606
+10.60%1D
USD
Light (LIGHT1) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:39 (UTC+8)

Današnja cena Light

Današnja cena kriptovalute Light (LIGHT1) v živo je $ 0.008606, s spremembo 10.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT1 v USD je $ 0.008606 na LIGHT1.

Kriptovaluta Light je trenutno na #1444. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 521.66M LIGHT1. V zadnjih 24 urah se je LIGHT1 trgovalo med $ 0.007295 (najnižje) in $ 0.008833 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2978436058017955, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006108197426995268.

V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT1 premaknil -0.19% v zadnji uri in -17.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.99K.

Tržne informacije Light (LIGHT1)

No.1444

$ 4.49M
$ 55.99K
$ 8.61M
521.66M
1,000,000,000
941,848,782.9140376
52.16%

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Light je $ 4.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.99K. Obstoječa ponudba LIGHT1 je 521.66M, skupna ponudba pa znaša 941848782.9140376. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.61M.

Zgodovina cene Light, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.19%

+10.60%

-17.10%

-17.10%

Zgodovina cen Light (LIGHT1) v USD

Sledite spremembam cen Light za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00082481+10.60%
30 dni$ -0.007084-45.15%
60 dni$ -0.023254-72.99%
90 dni$ -0.041394-82.79%
Današnja sprememba cene Light

Danes je LIGHT1 zabeležil spremembo $ +0.00082481 (+10.60%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Light

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007084 (-45.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Light

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LIGHT1 spremenil za $ -0.023254 (-72.99%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Light

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.041394 (-82.79%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Light (LIGHT1) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Light.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Light

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Light, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Light?

Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and ecosystem growth
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Bitcoin and major altcoin price movements
8. Token utility and adoption within the Light ecosystem
9. Supply and demand dynamics
10. Technical analysis patterns and support/resistance levels

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Light?

People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Light

Napoved cene Light (LIGHT1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LIGHT1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Light (LIGHT1) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Light lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Light v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LIGHT1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Light.

O Light

LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Light

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Light? Nakup LIGHT1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Light. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Light (LIGHT1).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 521.66M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Light bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Light (LIGHT1)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Light

Z lastništvom kriptovalute Light se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Light (LIGHT1) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Light (LIGHT1)

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Light razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Light spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Light

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Light?
Če bi kriptovaluta Light rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Light.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Light (LIGHT1)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Light

LIGHT1 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na LIGHT1 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami LIGHT1 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Light (LIGHT1) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Light v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
LIGHT1/USDT
$0.008606
$0.008606$0.008606
+10.64%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

