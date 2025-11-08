Današnja cena Light

Današnja cena kriptovalute Light (LIGHT1) v živo je $ 0.008606, s spremembo 10.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT1 v USD je $ 0.008606 na LIGHT1.

Kriptovaluta Light je trenutno na #1444. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 521.66M LIGHT1. V zadnjih 24 urah se je LIGHT1 trgovalo med $ 0.007295 (najnižje) in $ 0.008833 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2978436058017955, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006108197426995268.

V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT1 premaknil -0.19% v zadnji uri in -17.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.99K.

Tržne informacije Light (LIGHT1)

Uvrstitev No.1444 Tržna kapitalizacija $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Volumen (24H) $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Zaloga v obtoku 521.66M 521.66M 521.66M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 941,848,782.9140376 941,848,782.9140376 941,848,782.9140376 Hitrost kroženja 52.16% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Light je $ 4.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.99K. Obstoječa ponudba LIGHT1 je 521.66M, skupna ponudba pa znaša 941848782.9140376. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.61M.