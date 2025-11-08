Današnja cena kriptovalute Light v živo je 0.008606 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT1 je 4,489,370.4087277506656 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Light v živo je 0.008606 USD. Tržna kapitalizacija LIGHT1 je 4,489,370.4087277506656 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LIGHT1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Light (LIGHT1) v živo je $ 0.008606, s spremembo 10.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIGHT1 v USD je $ 0.008606 na LIGHT1.
Kriptovaluta Light je trenutno na #1444. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 521.66M LIGHT1. V zadnjih 24 urah se je LIGHT1 trgovalo med $ 0.007295 (najnižje) in $ 0.008833 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2978436058017955, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.006108197426995268.
V kratkoročni uspešnosti se je LIGHT1 premaknil -0.19% v zadnji uri in -17.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.99K.
Tržne informacije Light (LIGHT1)
No.1444
$ 4.49M
$ 55.99K
$ 8.61M
521.66M
1,000,000,000
941,848,782.9140376
52.16%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Light je $ 4.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.99K. Obstoječa ponudba LIGHT1 je 521.66M, skupna ponudba pa znaša 941848782.9140376. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.61M.
Zgodovina cene Light, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007295
24H Nizka
$ 0.008833
24H Visoka
$ 0.007295
$ 0.008833
$ 1.2978436058017955
$ 0.006108197426995268
-0.19%
+10.60%
-17.10%
-17.10%
Zgodovina cen Light (LIGHT1) v USD
Sledite spremembam cen Light za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00082481
+10.60%
30 dni
$ -0.007084
-45.15%
60 dni
$ -0.023254
-72.99%
90 dni
$ -0.041394
-82.79%
Današnja sprememba cene Light
Danes je LIGHT1 zabeležil spremembo $ +0.00082481 (+10.60%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Light
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007084 (-45.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Light
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LIGHT1 spremenil za $ -0.023254 (-72.99%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Light
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.041394 (-82.79%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Light (LIGHT1) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Light, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Light?
Several key factors influence Light (LIGHT1) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and ecosystem growth 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Bitcoin and major altcoin price movements 8. Token utility and adoption within the Light ecosystem 9. Supply and demand dynamics 10. Technical analysis patterns and support/resistance levels
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Light?
People want to know Light (LIGHT1) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Light
Napoved cene Light (LIGHT1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LIGHT1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Light (LIGHT1) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Light lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Light v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LIGHT1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Light.
O Light
LIGHT1 is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate peer-to-peer transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with the goal of providing a decentralized, secure, and efficient method of transferring value. The asset employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. LIGHT1's issuance model is predetermined and transparent, contributing to its appeal as a predictable and secure digital asset. Its typical uses include payments, remittances, and as a store of value within its network, highlighting its versatility in the digital asset space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Light
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Light? Nakup LIGHT1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Light. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Light (LIGHT1).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 521.66M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Light bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Light
Z lastništvom kriptovalute Light se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Light rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Light.
Koliko je kriptovaluta Light vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Light je $ 0.008606. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Light še vedno dobra naložba?
Light ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LIGHT1, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Light?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Light v vrednosti $ 55.99K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Light?
Cena kriptovalute LIGHT1 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Light v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LIGHT1.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Light?
Na ceno LIGHT1 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282.57
+1.47%
ETH
3,451.62
+4.67%
SOL
161.68
+4.03%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.109
+1.49%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LIGHT1 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LIGHT1/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Light gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Light letos rasla?
Cena kriptovalute Light bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Light (LIGHT1).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:39 (UTC+8)
