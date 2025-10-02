Tokenomika Life Crypto (LIFE)
Tokenomika in analiza cen Life Crypto (LIFE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Life Crypto (LIFE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Life Crypto (LIFE)
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.
Tokenomika Life Crypto (LIFE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Life Crypto (LIFE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LIFE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LIFE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LIFE, raziščite ceno žetona LIFE v živo!
Zgodovina cen Life Crypto (LIFE)
Analiza zgodovine cen LIFE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene LIFE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LIFE? Naša stran za napovedovanje cen LIFE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
