Tokenomika Lion Cat (LCAT)

Odkrijte ključne vpoglede v Lion Cat (LCAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:35:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Lion Cat (LCAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lion Cat (LCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.73M
Skupna ponudba:
$ 600.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 494.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.95M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.12618
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00725194141066322
Trenutna cena:
$ 0.01159
Informacije o Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Uradna spletna stran:
https://lioncat.meme
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Tokenomika Lion Cat (LCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lion Cat (LCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LCAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LCAT, raziščite ceno žetona LCAT v živo!

Kako kupiti LCAT

Želite v svoj portfelj dodati Lion Cat (LCAT)? MEXC podpira različne načine nakupa LCAT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Lion Cat (LCAT)

Analiza zgodovine cen LCAT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LCAT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LCAT? Naša stran za napovedovanje cen LCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

