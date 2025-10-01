Tokenomika Loomlay (LAY)

Odkrijte ključne vpoglede v Loomlay (LAY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:34:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Loomlay (LAY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Loomlay (LAY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 465.81M
$ 465.81M$ 465.81M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0445
$ 0.0445$ 0.0445
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002601434290529499
$ 0.002601434290529499$ 0.002601434290529499
Trenutna cena:
$ 0.00927
$ 0.00927$ 0.00927

Informacije o Loomlay (LAY)

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Uradna spletna stran:
https://loomlay.com/
Bela knjiga:
https://dev.loomlay.com/
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA

Tokenomika Loomlay (LAY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Loomlay (LAY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LAY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LAY, raziščite ceno žetona LAY v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

