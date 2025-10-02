Tokenomika Outlanders (LAND)

Odkrijte ključne vpoglede v Outlanders (LAND), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:45:03 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Outlanders (LAND)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Outlanders (LAND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 2.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 768.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0185
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00030495844570906
Trenutna cena:
$ 0.000384
Informacije o Outlanders (LAND)

Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market.

Uradna spletna stran:
https://outlanders.com/
Bela knjiga:
https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96

Tokenomika Outlanders (LAND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Outlanders (LAND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LAND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LAND.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LAND, raziščite ceno žetona LAND v živo!

Kako kupiti LAND

Želite v svoj portfelj dodati Outlanders (LAND)? MEXC podpira različne načine nakupa LAND, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Outlanders (LAND)

Analiza zgodovine cen LAND pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LAND

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LAND? Naša stran za napovedovanje cen LAND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

