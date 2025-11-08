Današnja cena CyberKongz

Današnja cena kriptovalute CyberKongz (KONG) v živo je $ 0.00347, s spremembo 4.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KONG v USD je $ 0.00347 na KONG.

Kriptovaluta CyberKongz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KONG. V zadnjih 24 urah se je KONG trgovalo med $ 0.0033 (najnižje) in $ 0.00348 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KONG premaknil +0.28% v zadnji uri in +7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 104.34K.

Tržne informacije CyberKongz (KONG)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 104.34K$ 104.34K $ 104.34K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

