Današnja cena kriptovalute CyberKongz v živo je 0.00347 USD. Tržna kapitalizacija KONG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KONG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00347
CyberKongz (KONG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:10 (UTC+8)

Današnja cena CyberKongz

Današnja cena kriptovalute CyberKongz (KONG) v živo je $ 0.00347, s spremembo 4.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KONG v USD je $ 0.00347 na KONG.

Kriptovaluta CyberKongz je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KONG. V zadnjih 24 urah se je KONG trgovalo med $ 0.0033 (najnižje) in $ 0.00348 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KONG premaknil +0.28% v zadnji uri in +7.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 104.34K.

Tržne informacije CyberKongz (KONG)

$ 104.34K
$ 3.47M
1,000,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija CyberKongz je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 104.34K. Obstoječa ponudba KONG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.47M.

Zgodovina cene CyberKongz, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0033
24H Nizka
$ 0.00348
24H Visoka

+0.28%

+4.20%

+7.09%

+7.09%

Zgodovina cen CyberKongz (KONG) v USD

Sledite spremembam cen CyberKongz za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001399+4.20%
30 dni$ -0.00531-60.48%
60 dni$ -0.01653-82.65%
90 dni$ -0.01653-82.65%
Današnja sprememba cene CyberKongz

Danes je KONG zabeležil spremembo $ +0.0001399 (+4.20%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene CyberKongz

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00531 (-60.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene CyberKongz

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KONG spremenil za $ -0.01653 (-82.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene CyberKongz

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.01653 (-82.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen CyberKongz (KONG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen CyberKongz.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto CyberKongz

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute CyberKongz, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute CyberKongz?

CyberKongz (KONG) prices are influenced by several key factors:

1. NFT market sentiment and overall demand for digital collectibles
2. Utility and gaming features within the CyberKongz ecosystem
3. Rarity and traits of individual NFTs affecting floor prices
4. Community engagement and social media buzz
5. Partnership announcements and platform integrations
6. General cryptocurrency market conditions and ETH price movements
7. Trading volume and liquidity on NFT marketplaces like OpenSea
8. Roadmap updates and new feature releases
9. Celebrity endorsements or high-profile purchases
10. Broader adoption of play-to-earn gaming models

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute CyberKongz?

People want to know CyberKongz KONG price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. As an NFT-backed token, KONG's price volatility attracts traders seeking profit.

Napoved cene za kriptovaluto CyberKongz

Napoved cene CyberKongz (KONG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KONG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CyberKongz (KONG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CyberKongz lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CyberKongz v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KONG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CyberKongz.

O CyberKongz

KONG (KONG) is a unique crypto asset that combines physical and digital elements. It is a physical banknote with an embedded chip that contains a specific amount of KONG cryptocurrency. The purpose of KONG is to bridge the gap between the physical and digital worlds, providing a tangible form of digital currency that can be used in real-world transactions. The KONG banknotes are designed to be durable and waterproof, with the embedded chip protected by a layer of tamper-evident holographic film. The issuance of KONG is controlled by a smart contract on the Ethereum blockchain, which ensures transparency and security. Typical uses of KONG include payments and transactions in both online and offline environments.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto CyberKongz

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto CyberKongz? Nakup KONG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute CyberKongz. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute CyberKongz (KONG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in CyberKongz bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu CyberKongz (KONG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto CyberKongz

Z lastništvom kriptovalute CyberKongz se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup CyberKongz (KONG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje CyberKongz razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna CyberKongz spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CyberKongz

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CyberKongz?
Če bi kriptovaluta CyberKongz rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CyberKongz.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti CyberKongz (KONG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti CyberKongz

KONG USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na KONG z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami KONG USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte CyberKongz (KONG) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute CyberKongz v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
KONG/USDT
$0.00347
$0.00347$0.00347
+4.20%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

