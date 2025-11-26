Tokenomika KoKoK The Roach (KOKOK)

Odkrijte ključne vpoglede v KoKoK The Roach (KOKOK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:17:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen KoKoK The Roach (KOKOK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KoKoK The Roach (KOKOK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
--
----
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
--
----
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.3203
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.006546
Informacije o KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/5HkhVG2bSb5PGjhX5QHm9urUquD7tx5eAau5Fonq78zc

Tokenomika KoKoK The Roach (KOKOK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KoKoK The Roach (KOKOK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KOKOK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KOKOK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOKOK, raziščite ceno žetona KOKOK v živo!

Kako kupiti KOKOK

Želite v svoj portfelj dodati KoKoK The Roach (KOKOK)? MEXC podpira različne načine nakupa KOKOK, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen KoKoK The Roach (KOKOK)

Analiza zgodovine cen KOKOK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene KOKOK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOKOK? Naša stran za napovedovanje cen KOKOK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

