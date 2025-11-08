Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach v živo je 0.01446 USD. Tržna kapitalizacija KOKOK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KOKOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach v živo je 0.01446 USD. Tržna kapitalizacija KOKOK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KOKOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach (KOKOK) v živo je $ 0.01446, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOKOK v USD je $ 0.01446 na KOKOK.
Kriptovaluta KoKoK The Roach je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KOKOK. V zadnjih 24 urah se je KOKOK trgovalo med $ 0.013 (najnižje) in $ 0.01501 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je KOKOK premaknil +0.13% v zadnji uri in -22.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.84K.
Tržne informacije KoKoK The Roach (KOKOK)
--
----
$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija KoKoK The Roach je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.84K. Obstoječa ponudba KOKOK je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene KoKoK The Roach, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
24H Nizka
$ 0.01501
$ 0.01501$ 0.01501
24H Visoka
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
$ 0.01501
$ 0.01501$ 0.01501
--
----
--
----
+0.13%
+2.55%
-22.88%
-22.88%
Zgodovina cen KoKoK The Roach (KOKOK) v USD
Sledite spremembam cen KoKoK The Roach za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0003588
+2.55%
30 dni
$ -0.01579
-52.20%
60 dni
$ -0.03244
-69.17%
90 dni
$ -0.11184
-88.56%
Današnja sprememba cene KoKoK The Roach
Danes je KOKOK zabeležil spremembo $ +0.0003588 (+2.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01579 (-52.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach
Če pogled razširimo na 60 dni, se je KOKOK spremenil za $ -0.03244 (-69.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11184 (-88.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KoKoK The Roach (KOKOK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KoKoK The Roach
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KoKoK The Roach, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KoKoK The Roach?
Several factors influence KOKOK token prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Community engagement and social media buzz 4. Development updates and roadmap progress 5. Overall cryptocurrency market trends 6. Supply and demand dynamics 7. Partnerships and collaborations 8. Regulatory news affecting meme coins 9. Whale movements and large transactions 10. Exchange listings and delistings
As a meme token, KOKOK is particularly sensitive to social media trends and community-driven hype cycles.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach?
People want to know KOKOK price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times and maximize profits.
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value to assess performance and make informed decisions.
3. Market timing - Price movements help determine entry/exit points for potential investments.
4. FOMO/speculation - Fear of missing out drives interest in trending or volatile tokens.
5. Risk management - Current prices help calculate position sizes and stop-loss levels.
6. Profit taking - Knowing when to cash out gains based on price targets.
Napoved cene za kriptovaluto KoKoK The Roach
Napoved cene KoKoK The Roach (KOKOK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KOKOK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KoKoK The Roach (KOKOK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena KoKoK The Roach lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KoKoK The Roach v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KOKOK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KoKoK The Roach.
O KoKoK The Roach
KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.
KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KoKoK The Roach
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KoKoK The Roach? Nakup KOKOK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KoKoK The Roach. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KoKoK The Roach (KOKOK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KoKoK The Roach bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto KoKoK The Roach
Z lastništvom kriptovalute KoKoK The Roach se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup KoKoK The Roach (KOKOK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KoKoK The Roach
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KoKoK The Roach?
Če bi kriptovaluta KoKoK The Roach rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KoKoK The Roach.
Koliko je kriptovaluta KoKoK The Roach vredna danes?
Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach je $ 0.01446. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta KoKoK The Roach še vedno dobra naložba?
KoKoK The Roach ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KOKOK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto KoKoK The Roach?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto KoKoK The Roach v vrednosti $ 56.84K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute KoKoK The Roach?
Cena kriptovalute KOKOK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute KoKoK The Roach v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KOKOK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute KoKoK The Roach?
Na ceno KOKOK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,401.1
+1.58%
ETH
3,440.83
+4.34%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0988
+0.55%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KOKOK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KOKOK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute KoKoK The Roach gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute KoKoK The Roach letos rasla?
Cena kriptovalute KoKoK The Roach bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute KoKoK The Roach (KOKOK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:03 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti KoKoK The Roach (KOKOK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.