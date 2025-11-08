BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach v živo je 0.01446 USD. Tržna kapitalizacija KOKOK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KOKOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach v živo je 0.01446 USD. Tržna kapitalizacija KOKOK je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KOKOK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KOKOK

Informacije o ceni KOKOK

Kaj je KOKOK

Tokenomika KOKOK

Napoved cen KOKOK

Zgodovina KOKOK

KOKOK Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute KOKOK v fiat

Spot KOKOK

KoKoK The Roach Logotip

Cena KoKoK The Roach(KOKOK)

Cena 1 KOKOK v USD v živo:

$0.01443
+2.55%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:03 (UTC+8)

Današnja cena KoKoK The Roach

Današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach (KOKOK) v živo je $ 0.01446, s spremembo 2.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KOKOK v USD je $ 0.01446 na KOKOK.

Kriptovaluta KoKoK The Roach je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KOKOK. V zadnjih 24 urah se je KOKOK trgovalo med $ 0.013 (najnižje) in $ 0.01501 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KOKOK premaknil +0.13% v zadnji uri in -22.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.84K.

Tržne informacije KoKoK The Roach (KOKOK)

--

$ 56.84K
$ 0.00
--
--
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija KoKoK The Roach je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.84K. Obstoječa ponudba KOKOK je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene KoKoK The Roach, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.013
24H Nizka
$ 0.01501
24H Visoka

$ 0.013

$ 0.01501

--

--

+0.13%

+2.55%

-22.88%

-22.88%

Zgodovina cen KoKoK The Roach (KOKOK) v USD

Sledite spremembam cen KoKoK The Roach za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0003588+2.55%
30 dni$ -0.01579-52.20%
60 dni$ -0.03244-69.17%
90 dni$ -0.11184-88.56%
Današnja sprememba cene KoKoK The Roach

Danes je KOKOK zabeležil spremembo $ +0.0003588 (+2.55%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01579 (-52.20%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KOKOK spremenil za $ -0.03244 (-69.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene KoKoK The Roach

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.11184 (-88.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KoKoK The Roach (KOKOK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen KoKoK The Roach.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KoKoK The Roach

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KoKoK The Roach, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KoKoK The Roach?

Several factors influence KOKOK token prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Development updates and roadmap progress
5. Overall cryptocurrency market trends
6. Supply and demand dynamics
7. Partnerships and collaborations
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Whale movements and large transactions
10. Exchange listings and delistings

As a meme token, KOKOK is particularly sensitive to social media trends and community-driven hype cycles.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KoKoK The Roach?

People want to know KOKOK price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Active traders need current prices to buy/sell at optimal times and maximize profits.

2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value to assess performance and make informed decisions.

3. Market timing - Price movements help determine entry/exit points for potential investments.

4. FOMO/speculation - Fear of missing out drives interest in trending or volatile tokens.

5. Risk management - Current prices help calculate position sizes and stop-loss levels.

6. Profit taking - Knowing when to cash out gains based on price targets.

Napoved cene za kriptovaluto KoKoK The Roach

Napoved cene KoKoK The Roach (KOKOK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KOKOK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KoKoK The Roach (KOKOK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KoKoK The Roach lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KoKoK The Roach v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KOKOK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KoKoK The Roach.

O KoKoK The Roach

KOKOK is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets globally without the need for an intermediary. KOKOK employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. KOKOK's ecosystem supports a variety of applications, including decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based services, highlighting its versatility and adaptability in the rapidly evolving digital asset space.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KoKoK The Roach

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KoKoK The Roach? Nakup KOKOK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KoKoK The Roach. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KoKoK The Roach (KOKOK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KoKoK The Roach bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu KoKoK The Roach (KOKOK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto KoKoK The Roach

Z lastništvom kriptovalute KoKoK The Roach se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup KoKoK The Roach (KOKOK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje KoKoK The Roach razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KoKoK The Roach

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KoKoK The Roach?
Če bi kriptovaluta KoKoK The Roach rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KoKoK The Roach.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:59:03 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

