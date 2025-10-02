Tokenomika Koala AI (KOKO)

Odkrijte ključne vpoglede v Koala AI (KOKO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-02
Tokenomika in analiza cen Koala AI (KOKO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Koala AI (KOKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.14M
Skupna ponudba:
$ 9.95T
Razpoložljivi obtok:
$ 9.11T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.34M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0000086
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000152909988393
Trenutna cena:
$ 0.0000002354
Informacije o Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Uradna spletna stran:
https://www.koalaai.vip/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW

Tokenomika Koala AI (KOKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Koala AI (KOKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KOKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KOKO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOKO, raziščite ceno žetona KOKO v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

