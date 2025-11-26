Tokenomika Kyuzos Friends (KO)

Tokenomika Kyuzos Friends (KO)

Odkrijte ključne vpoglede v Kyuzos Friends (KO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 18:48:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Kyuzos Friends (KO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kyuzos Friends (KO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.46M
$ 4.46M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 217.50M
$ 217.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 20.50M
$ 20.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04589
$ 0.04589
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01787824950049436
$ 0.01787824950049436
Trenutna cena:
$ 0.0205
$ 0.0205

Informacije o Kyuzos Friends (KO)

Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.

Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.

The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.

Uradna spletna stran:
https://kyuzosfriends.com
Bela knjiga:
https://kyuzos-friends.gitbook.io/whitebook/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x2d739dd563609c39a1ae1546a03e8b469361175f

Tokenomika Kyuzos Friends (KO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kyuzos Friends (KO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KO, raziščite ceno žetona KO v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

