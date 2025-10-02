Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE)

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE)

Odkrijte ključne vpoglede v K9 Finance DAO (KNINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:44:15 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen K9 Finance DAO (KNINE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za K9 Finance DAO (KNINE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 812.19K
Skupna ponudba:
$ 999.59B
Razpoložljivi obtok:
$ 402.27B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.02M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00027
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000001684705136988
Trenutna cena:
$ 0.000002019
Informacije o K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Uradna spletna stran:
https://www.k9finance.com/
Bela knjiga:
https://www.k9finance.com/litepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike K9 Finance DAO (KNINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KNINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KNINE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KNINE, raziščite ceno žetona KNINE v živo!

Zgodovina cen K9 Finance DAO (KNINE)

Analiza zgodovine cen KNINE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene KNINE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KNINE? Naša stran za napovedovanje cen KNINE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

