Tokenomika KishuInu (KISHU)

Odkrijte ključne vpoglede v KishuInu (KISHU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:44:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen KishuInu (KISHU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KishuInu (KISHU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.55M
Skupna ponudba:
$ 96,702.94T
Razpoložljivi obtok:
$ 93,136.10T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 59.56M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000000009802
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00000000005956
Informacije o KishuInu (KISHU)

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

Uradna spletna stran:
https://kishu.finance/
Bela knjiga:
https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D

Tokenomika KishuInu (KISHU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KishuInu (KISHU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KISHU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KISHU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KISHU, raziščite ceno žetona KISHU v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti