Današnja cena KIND

Današnja cena kriptovalute KIND (KIND) v živo je $ 0.000808, s spremembo 9.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIND v USD je $ 0.000808 na KIND.

Kriptovaluta KIND je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KIND. V zadnjih 24 urah se je KIND trgovalo med $ 0.0006742 (najnižje) in $ 0.0011456 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KIND premaknil -2.36% v zadnji uri in +4.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.25K.

Tržne informacije KIND (KIND)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 67.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

