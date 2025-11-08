BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute KIND v živo je 0.000808 USD. Tržna kapitalizacija KIND je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIND v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KIND v živo je 0.000808 USD. Tržna kapitalizacija KIND je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz KIND v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KIND

Informacije o ceni KIND

Kaj je KIND

Tokenomika KIND

Napoved cen KIND

Zgodovina KIND

KIND Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute KIND v fiat

Spot KIND

Terminske pogodbe KIND USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

KIND Logotip

Cena KIND(KIND)

Cena 1 KIND v USD v živo:

$0.0008126
$0.0008126$0.0008126
+9.26%1D
USD
KIND (KIND) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:18 (UTC+8)

Današnja cena KIND

Današnja cena kriptovalute KIND (KIND) v živo je $ 0.000808, s spremembo 9.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KIND v USD je $ 0.000808 na KIND.

Kriptovaluta KIND je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- KIND. V zadnjih 24 urah se je KIND trgovalo med $ 0.0006742 (najnižje) in $ 0.0011456 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je KIND premaknil -2.36% v zadnji uri in +4.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.25K.

Tržne informacije KIND (KIND)

--
----

$ 67.25K
$ 67.25K$ 67.25K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija KIND je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.25K. Obstoječa ponudba KIND je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene KIND, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0006742
$ 0.0006742$ 0.0006742
24H Nizka
$ 0.0011456
$ 0.0011456$ 0.0011456
24H Visoka

$ 0.0006742
$ 0.0006742$ 0.0006742

$ 0.0011456
$ 0.0011456$ 0.0011456

--
----

--
----

-2.36%

+9.26%

+4.78%

+4.78%

Zgodovina cen KIND (KIND) v USD

Sledite spremembam cen KIND za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000068869+9.26%
30 dni$ -0.0001682-17.24%
60 dni$ -0.005192-86.54%
90 dni$ -0.005192-86.54%
Današnja sprememba cene KIND

Danes je KIND zabeležil spremembo $ +0.000068869 (+9.26%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene KIND

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001682 (-17.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene KIND

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KIND spremenil za $ -0.005192 (-86.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene KIND

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.005192 (-86.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KIND (KIND) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen KIND.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KIND

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KIND, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KIND?

KIND token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market participation directly affect price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence impact KIND's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates affect scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance updates influence investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KIND?

People want to know KIND token price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders and investors manage risk, calculate profits/losses, and determine optimal entry or exit points in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto KIND

Napoved cene KIND (KIND) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KIND v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KIND (KIND) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena KIND lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KIND v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KIND za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KIND.

O KIND

KIND (Kindness) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, designed to foster a culture of giving and altruism within the cryptocurrency community. Its primary role is to serve as a donation token, enabling users to contribute to various charitable causes and projects directly through the blockchain. The KIND token utilizes the proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. It is typically used in the context of social impact and philanthropy, with the aim of leveraging blockchain technology to promote transparency and efficiency in charitable giving. The KIND ecosystem encourages the crypto community to contribute to positive social change, demonstrating the potential for cryptocurrencies to extend beyond financial applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KIND

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KIND? Nakup KIND je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KIND. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KIND (KIND).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KIND bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu KIND (KIND)

Kaj lahko storite s kriptovaluto KIND

Z lastništvom kriptovalute KIND se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup KIND (KIND) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je KIND (KIND)

$KIND was launched by YouTube creator @ColeCaetano_ to support small streamers with no audience through crypto. It continues his two-year charity effort

KIND Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje KIND razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KIND

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KIND?
Če bi kriptovaluta KIND rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KIND.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:18 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti KIND (KIND)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti KIND

KIND USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na KIND z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami KIND USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte KIND (KIND) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute KIND v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
KIND/USDT
$0.0008126
$0.0008126$0.0008126
+10.37%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7747
$2.7747$2.7747

+5,449.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004406
$0.00004406$0.00004406

+781.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018143
$0.000018143$0.000018143

+202.38%

Flux

Flux

FLUX

$0.23510
$0.23510$0.23510

+115.03%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002334
$0.000000002334$0.000000002334

+50.58%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz KIND v USD

Znesek

KIND
KIND
USD
USD

1 KIND = 0.000808 USD