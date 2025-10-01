Tokenomika Kima Network (KIMA)

Tokenomika Kima Network (KIMA)

Odkrijte ključne vpoglede v Kima Network (KIMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Kima Network (KIMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kima Network (KIMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.69M
Skupna ponudba:
$ 210.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 65.15M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.89M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.1047
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04643687296747349
Trenutna cena:
$ 0.0566
Informacije o Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Uradna spletna stran:
https://kima.network
Bela knjiga:
https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Tokenomika Kima Network (KIMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Kima Network (KIMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KIMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KIMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KIMA, raziščite ceno žetona KIMA v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

