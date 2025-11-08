Današnja cena kriptovalute KaratDAO v živo je 0.0005868 USD. Tržna kapitalizacija KARAT je 149,950.0481328 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KARAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KaratDAO v živo je 0.0005868 USD. Tržna kapitalizacija KARAT je 149,950.0481328 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KARAT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute KaratDAO (KARAT) v živo je $ 0.0005868, s spremembo 0.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARAT v USD je $ 0.0005868 na KARAT.
Kriptovaluta KaratDAO je trenutno na #2978. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149.95K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 255.54M KARAT. V zadnjih 24 urah se je KARAT trgovalo med $ 0.0005788 (najnižje) in $ 0.0006097 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.05802041506845649, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000463150077110209.
V kratkoročni uspešnosti se je KARAT premaknil -0.04% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.95K.
Tržne informacije KaratDAO (KARAT)
No.2978
$ 149.95K
$ 54.95K
$ 1.17M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%
ZKSYNCERA
Trenutna tržna kapitalizacija KaratDAO je $ 149.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.95K. Obstoječa ponudba KARAT je 255.54M, skupna ponudba pa znaša 1997249433. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.17M.
Zgodovina cene KaratDAO, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0005788
24H Nizka
$ 0.0006097
24H Visoka
$ 0.0005788
$ 0.0006097
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
-0.04%
-0.03%
+0.70%
+0.70%
Zgodovina cen KaratDAO (KARAT) v USD
Sledite spremembam cen KaratDAO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000176
-0.03%
30 dni
$ -0.0000031
-0.53%
60 dni
$ +0.0000582
+11.01%
90 dni
$ +0.0000048
+0.82%
Današnja sprememba cene KaratDAO
Danes je KARAT zabeležil spremembo $ -0.000000176 (-0.03%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene KaratDAO
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000031 (-0.53%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene KaratDAO
Če pogled razširimo na 60 dni, se je KARAT spremenil za $ +0.0000582 (+11.01%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene KaratDAO
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0000048 (+0.82%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KaratDAO (KARAT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KaratDAO
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KaratDAO, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KaratDAO?
KaratDAO (KARAT) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution affect supply dynamics.
Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.
Regulatory News: Government policies on DeFi and DAOs influence prices.
Competition: Performance relative to other DAO tokens affects market position.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KaratDAO?
People want to know KaratDAO (KARAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring their portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto KaratDAO
Napoved cene KaratDAO (KARAT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KARAT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KaratDAO (KARAT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena KaratDAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KaratDAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KARAT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KaratDAO.
O KaratDAO
KARAT (KARAT) is a cryptocurrency that is primarily used as a digital representation of physical gold. Each KARAT token is backed by a certain amount of gold, providing a stable and secure value store in the volatile world of cryptocurrencies. The primary purpose of KARAT is to enable users to trade and invest in gold in a digital format, making it more accessible and easier to transact with. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring a decentralized network and fair distribution of new tokens. KARAT's ecosystem is designed to facilitate gold trading and investment, while also offering potential use cases in sectors like finance, commerce, and asset management.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KaratDAO
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KaratDAO? Nakup KARAT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KaratDAO. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KaratDAO (KARAT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 255.54M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KaratDAO bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto KaratDAO
Z lastništvom kriptovalute KaratDAO se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje KaratDAO razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KaratDAO
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KaratDAO?
Če bi kriptovaluta KaratDAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KaratDAO.
Koliko je kriptovaluta KaratDAO vredna danes?
Današnja cena kriptovalute KaratDAO je $ 0.0005868. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta KaratDAO še vedno dobra naložba?
KaratDAO ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KARAT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto KaratDAO?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto KaratDAO v vrednosti $ 54.95K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute KaratDAO?
Cena kriptovalute KARAT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute KaratDAO v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KARAT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute KaratDAO?
Na ceno KARAT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,248.77
+1.43%
ETH
3,450.21
+4.63%
SOL
161.54
+3.94%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1077
+1.37%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za KARAT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KARAT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute KaratDAO gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute KaratDAO letos rasla?
Cena kriptovalute KaratDAO bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute KaratDAO (KARAT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:54 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti KaratDAO (KARAT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.