Današnja cena KaratDAO

Današnja cena kriptovalute KaratDAO (KARAT) v živo je $ 0.0005868, s spremembo 0.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KARAT v USD je $ 0.0005868 na KARAT.

Kriptovaluta KaratDAO je trenutno na #2978. mestu s tržno kapitalizacijo $ 149.95K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 255.54M KARAT. V zadnjih 24 urah se je KARAT trgovalo med $ 0.0005788 (najnižje) in $ 0.0006097 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.05802041506845649, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000463150077110209.

V kratkoročni uspešnosti se je KARAT premaknil -0.04% v zadnji uri in +0.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 54.95K.

Tržne informacije KaratDAO (KARAT)

Uvrstitev No.2978 Tržna kapitalizacija $ 149.95K$ 149.95K $ 149.95K Volumen (24H) $ 54.95K$ 54.95K $ 54.95K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Zaloga v obtoku 255.54M 255.54M 255.54M Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 1,997,249,433 1,997,249,433 1,997,249,433 Hitrost kroženja 12.77% Javna veriga blokov ZKSYNCERA

Trenutna tržna kapitalizacija KaratDAO je $ 149.95K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 54.95K. Obstoječa ponudba KARAT je 255.54M, skupna ponudba pa znaša 1997249433. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.17M.