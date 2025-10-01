Tokenomika JOE (JOE)

Tokenomika JOE (JOE)

Odkrijte ključne vpoglede v JOE (JOE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:27:05 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen JOE (JOE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za JOE (JOE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 65.77M
$ 65.77M
Skupna ponudba:
$ 464.57M
$ 464.57M
Razpoložljivi obtok:
$ 402.98M
$ 402.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 81.60M
$ 81.60M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.258
$ 4.258
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.12463049005163536
$ 0.12463049005163536
Trenutna cena:
$ 0.1632
$ 0.1632

Informacije o JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

Uradna spletna stran:
https://www.lfj.gg/
Raziskovalec blokov:
https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd

Tokenomika JOE (JOE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike JOE (JOE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JOE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JOE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JOE, raziščite ceno žetona JOE v živo!

Kako kupiti JOE

Želite v svoj portfelj dodati JOE (JOE)? MEXC podpira različne načine nakupa JOE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen JOE (JOE)

Analiza zgodovine cen JOE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene JOE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JOE? Naša stran za napovedovanje cen JOE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

