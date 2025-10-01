Tokenomika I m a Jeet (JEETS)
Informacije o I m a Jeet (JEETS)
$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.
Tokenomika I m a Jeet (JEETS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike I m a Jeet (JEETS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JEETS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JEETS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JEETS, raziščite ceno žetona JEETS v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
