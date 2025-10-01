Tokenomika Itheum (ITHEUM)

Tokenomika Itheum (ITHEUM)

Odkrijte ključne vpoglede v Itheum (ITHEUM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Itheum (ITHEUM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Itheum (ITHEUM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 465.04K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 486.44M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 956.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.299
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000836919399514103
Trenutna cena:
$ 0.000956
Informacije o Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Uradna spletna stran:
https://itheum.io
Bela knjiga:
https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Tokenomika Itheum (ITHEUM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Itheum (ITHEUM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ITHEUM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ITHEUM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ITHEUM, raziščite ceno žetona ITHEUM v živo!

