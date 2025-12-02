BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ITALIANROT v živo je 0.001067 USD. Tržna kapitalizacija ITALIANROT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ITALIANROT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-12-02 10:41:22 (UTC+8)

Današnja cena ITALIANROT

Današnja cena kriptovalute ITALIANROT (ITALIANROT) v živo je $ 0.001067, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ITALIANROT v USD je $ 0.001067 na ITALIANROT.

Kriptovaluta ITALIANROT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ITALIANROT. V zadnjih 24 urah se je ITALIANROT trgovalo med $ 0.000991 (najnižje) in $ 0.001198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ITALIANROT premaknil +1.71% v zadnji uri in -33.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije ITALIANROT (ITALIANROT)

$ 56.49K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija ITALIANROT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba ITALIANROT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene ITALIANROT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+1.71%

+0.28%

-33.11%

-33.11%

Zgodovina cen ITALIANROT (ITALIANROT) v USD

Sledite spremembam cen ITALIANROT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00000298+0.28%
30 dni$ -0.000433-28.87%
60 dni$ -0.000433-28.87%
90 dni$ -0.000433-28.87%
Današnja sprememba cene ITALIANROT

Danes je ITALIANROT zabeležil spremembo $ +0.00000298 (+0.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ITALIANROT

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000433 (-28.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ITALIANROT

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ITALIANROT spremenil za $ -0.000433 (-28.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ITALIANROT

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.000433 (-28.87%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ITALIANROT (ITALIANROT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ITALIANROT.

Napoved cene za kriptovaluto ITALIANROT

Napoved cene ITALIANROT (ITALIANROT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ITALIANROT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ITALIANROT (ITALIANROT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ITALIANROT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ITALIANROT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ITALIANROT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ITALIANROT.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ITALIANROT

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ITALIANROT? Nakup ITALIANROT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ITALIANROT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ITALIANROT (ITALIANROT).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.
3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ITALIANROT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ITALIANROT (ITALIANROT)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ITALIANROT

Z lastništvom kriptovalute ITALIANROT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

  • Raziščite trg spot MEXC

    Raziščite trg spot MEXC

    Trgujte z več kot 2,800 žetoni z izjemno nizkimi pristojbinami.

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgovanje s terminskimi pogodbami

    Trgujte z do 500-kratnim vzvodom in visoko likvidnostjo.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Zastavite žetone in zaslužite neverjetne airdrope.

    Predtrgovanje MEXC

    Predtrgovanje MEXC

    Kupite in prodajte nove žetone, preden so uradno v kotaciji.

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ITALIANROT (ITALIANROT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ITALIANROT (ITALIANROT)

AI-generated abstract animal characters

ITALIANROT Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ITALIANROT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ITALIANROT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ITALIANROT?
Če bi kriptovaluta ITALIANROT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ITALIANROT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-12-02 10:41:22 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

