Današnja cena ITALIANROT

Današnja cena kriptovalute ITALIANROT (ITALIANROT) v živo je $ 0.001067, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ITALIANROT v USD je $ 0.001067 na ITALIANROT.

Kriptovaluta ITALIANROT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ITALIANROT. V zadnjih 24 urah se je ITALIANROT trgovalo med $ 0.000991 (najnižje) in $ 0.001198 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ITALIANROT premaknil +1.71% v zadnji uri in -33.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.49K.

Tržne informacije ITALIANROT (ITALIANROT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija ITALIANROT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.49K. Obstoječa ponudba ITALIANROT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.