Tokenomika IRISnet (IRIS)

Odkrijte ključne vpoglede v IRISnet (IRIS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:24:42 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen IRISnet (IRIS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za IRISnet (IRIS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.69M
Skupna ponudba:
$ 2.13B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.62B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.22M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.31584
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000234721767649552
Trenutna cena:
$ 0.0010454
Informacije o IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Uradna spletna stran:
https://www.irisnet.org/
Bela knjiga:
https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html
Raziskovalec blokov:
https://irishub.iobscan.io/#/home

Tokenomika IRISnet (IRIS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike IRISnet (IRIS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IRIS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IRIS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IRIS, raziščite ceno žetona IRIS v živo!

Zgodovina cen IRISnet (IRIS)

Analiza zgodovine cen IRIS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene IRIS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IRIS? Naša stran za napovedovanje cen IRIS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

