Tokenomika Inverse DAO (INV)

Odkrijte ključne vpoglede v Inverse DAO (INV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:37:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Inverse DAO (INV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Inverse DAO (INV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 29.23M
$ 29.23M
Skupna ponudba:
$ 719.00K
$ 719.00K
Razpoložljivi obtok:
$ 708.07K
$ 708.07K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 29.68M
$ 29.68M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2,001.66
$ 2,001.66
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993
Trenutna cena:
$ 41.28
$ 41.28

Informacije o Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Uradna spletna stran:
https://inverse.finance/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68

Tokenomika Inverse DAO (INV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Inverse DAO (INV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov INV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INV, raziščite ceno žetona INV v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti