Današnja cena kriptovalute Intel v živo je 38.47 USD. Tržna kapitalizacija INTCON je 1,899,424.8843291471 USD. Spremljajte posodobitve cen iz INTCON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$38.48
Intel (INTCON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:37 (UTC+8)

Današnja cena Intel

Današnja cena kriptovalute Intel (INTCON) v živo je $ 38.47, s spremembo 3.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INTCON v USD je $ 38.47 na INTCON.

Kriptovaluta Intel je trenutno na #1818. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.90M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.37K INTCON. V zadnjih 24 urah se je INTCON trgovalo med $ 36.98 (najnižje) in $ 40.49 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 42.38863945727811, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 23.741402264383435.

V kratkoročni uspešnosti se je INTCON premaknil -0.42% v zadnji uri in -4.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.97K.

Tržne informacije Intel (INTCON)

$ 1.90M
$ 87.97K
$ 1.90M
49.37K
49,374.18467193
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Intel je $ 1.90M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.97K. Obstoječa ponudba INTCON je 49.37K, skupna ponudba pa znaša 49374.18467193. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.90M.

Zgodovina cene Intel, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 36.98
24H Nizka
$ 40.49
24H Visoka

$ 36.98
$ 40.49
$ 42.38863945727811
$ 23.741402264383435
-0.42%

+3.21%

-4.64%

-4.64%

Zgodovina cen Intel (INTCON) v USD

Sledite spremembam cen Intel za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +1.1968+3.21%
30 dni$ +0.92+2.45%
60 dni$ +23.47+156.46%
90 dni$ +23.47+156.46%
Današnja sprememba cene Intel

Danes je INTCON zabeležil spremembo $ +1.1968 (+3.21%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Intel

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.92 (+2.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Intel

Če pogled razširimo na 60 dni, se je INTCON spremenil za $ +23.47 (+156.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Intel

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +23.47 (+156.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Intel (INTCON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Intel.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Intel

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Intel, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Intel?

Intel (INTC) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and guidance significantly impact stock price movements.

Market Competition: Competition from AMD, NVIDIA, and ARM-based processors affects market share and pricing power.

Technology Cycles: Semiconductor industry cycles, chip demand, and manufacturing capacity utilization drive price volatility.

Supply Chain: Global chip shortages, manufacturing delays, and geopolitical tensions affecting production facilities impact investor sentiment.

Innovation: New product launches, technological breakthroughs, and R&D investments influence long-term growth prospects.

Economic Conditions: Overall economic health, interest rates, and inflation affect tech sector valuations and Intel's enterprise customers.

Regulatory Environment: Trade policies, export restrictions, and government regulations on semiconductor manufacturing and sales.

Data Center Demand: Cloud computing growth and enterprise IT spending directly impact Intel's server processor business.

These factors combine to create price volatility in Intel stock.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Intel?

People want to know Intel (INTC) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Investors monitor daily price movements to assess performance, identify buying/selling opportunities, and evaluate market sentiment toward the semiconductor industry and Intel's business prospects.

Napoved cene za kriptovaluto Intel

Napoved cene Intel (INTCON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INTCON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Intel (INTCON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Intel lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Intel v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen INTCON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Intel.

O Intel

INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Intel

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Intel? Nakup INTCON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Intel. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Intel (INTCON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 49.37K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Intel bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Intel (INTCON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Intel

Z lastništvom kriptovalute Intel se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Intel (INTCON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Intel razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Intel

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Intel?
Če bi kriptovaluta Intel rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Intel.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:37 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Intel (INTCON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

$38.48
Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.4000

$0.00004278

$0.000022040

$0.22931

$1.551

