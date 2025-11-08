Današnja cena Intel

Današnja cena kriptovalute Intel (INTCON) v živo je $ 38.47, s spremembo 3.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INTCON v USD je $ 38.47 na INTCON.

Kriptovaluta Intel je trenutno na #1818. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.90M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.37K INTCON. V zadnjih 24 urah se je INTCON trgovalo med $ 36.98 (najnižje) in $ 40.49 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 42.38863945727811, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 23.741402264383435.

V kratkoročni uspešnosti se je INTCON premaknil -0.42% v zadnji uri in -4.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.97K.

Tržne informacije Intel (INTCON)

Uvrstitev No.1818 Tržna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Volumen (24H) $ 87.97K$ 87.97K $ 87.97K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Zaloga v obtoku 49.37K 49.37K 49.37K Skupna ponudba 49,374.18467193 49,374.18467193 49,374.18467193 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Intel je $ 1.90M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.97K. Obstoječa ponudba INTCON je 49.37K, skupna ponudba pa znaša 49374.18467193. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.90M.