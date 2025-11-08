Današnja cena kriptovalute Intel v živo je 38.47 USD. Tržna kapitalizacija INTCON je 1,899,424.8843291471 USD. Spremljajte posodobitve cen iz INTCON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Intel v živo je 38.47 USD. Tržna kapitalizacija INTCON je 1,899,424.8843291471 USD. Spremljajte posodobitve cen iz INTCON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Intel (INTCON) v živo je $ 38.47, s spremembo 3.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INTCON v USD je $ 38.47 na INTCON.
Kriptovaluta Intel je trenutno na #1818. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.90M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 49.37K INTCON. V zadnjih 24 urah se je INTCON trgovalo med $ 36.98 (najnižje) in $ 40.49 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 42.38863945727811, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 23.741402264383435.
V kratkoročni uspešnosti se je INTCON premaknil -0.42% v zadnji uri in -4.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.97K.
Tržne informacije Intel (INTCON)
No.1818
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
$ 87.97K
$ 87.97K$ 87.97K
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
49.37K
49.37K 49.37K
49,374.18467193
49,374.18467193 49,374.18467193
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Intel je $ 1.90M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.97K. Obstoječa ponudba INTCON je 49.37K, skupna ponudba pa znaša 49374.18467193. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.90M.
Zgodovina cene Intel, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 36.98
$ 36.98$ 36.98
24H Nizka
$ 40.49
$ 40.49$ 40.49
24H Visoka
$ 36.98
$ 36.98$ 36.98
$ 40.49
$ 40.49$ 40.49
$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811
$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435
-0.42%
+3.21%
-4.64%
-4.64%
Zgodovina cen Intel (INTCON) v USD
Sledite spremembam cen Intel za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +1.1968
+3.21%
30 dni
$ +0.92
+2.45%
60 dni
$ +23.47
+156.46%
90 dni
$ +23.47
+156.46%
Današnja sprememba cene Intel
Danes je INTCON zabeležil spremembo $ +1.1968 (+3.21%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Intel
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.92 (+2.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Intel
Če pogled razširimo na 60 dni, se je INTCON spremenil za $ +23.47 (+156.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Intel
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +23.47 (+156.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Intel (INTCON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Intel, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Intel?
Intel (INTC) stock prices are influenced by several key factors:
Market Competition: Competition from AMD, NVIDIA, and ARM-based processors affects market share and pricing power.
Technology Cycles: Semiconductor industry cycles, chip demand, and manufacturing capacity utilization drive price volatility.
Supply Chain: Global chip shortages, manufacturing delays, and geopolitical tensions affecting production facilities impact investor sentiment.
Innovation: New product launches, technological breakthroughs, and R&D investments influence long-term growth prospects.
Economic Conditions: Overall economic health, interest rates, and inflation affect tech sector valuations and Intel's enterprise customers.
Regulatory Environment: Trade policies, export restrictions, and government regulations on semiconductor manufacturing and sales.
Data Center Demand: Cloud computing growth and enterprise IT spending directly impact Intel's server processor business.
These factors combine to create price volatility in Intel stock.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Intel?
People want to know Intel (INTC) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Investors monitor daily price movements to assess performance, identify buying/selling opportunities, and evaluate market sentiment toward the semiconductor industry and Intel's business prospects.
Napoved cene za kriptovaluto Intel
Napoved cene Intel (INTCON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena INTCON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Intel (INTCON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Intel lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Intel v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen INTCON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Intel.
O Intel
INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.
INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Intel
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Intel? Nakup INTCON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Intel. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Intel (INTCON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 49.37K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Intel bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Intel
Z lastništvom kriptovalute Intel se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Intel rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Intel.
Koliko je kriptovaluta Intel vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Intel je $ 38.47. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Intel še vedno dobra naložba?
Intel ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v INTCON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Intel?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Intel v vrednosti $ 87.97K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Intel?
Cena kriptovalute INTCON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Intel v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena INTCON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Intel?
Na ceno INTCON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,362.54
+1.55%
ETH
3,440.73
+4.34%
SOL
161.22
+3.73%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0977
+0.45%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za INTCON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par INTCON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Intel gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Intel letos rasla?
Cena kriptovalute Intel bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Intel (INTCON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:57:37 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Intel (INTCON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.