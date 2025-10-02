Tokenomika IMGNAI (IMGNAI)
Tokenomika in analiza cen IMGNAI (IMGNAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za IMGNAI (IMGNAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o IMGNAI (IMGNAI)
imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.
Tokenomika IMGNAI (IMGNAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike IMGNAI (IMGNAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov IMGNAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IMGNAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko IMGNAI, raziščite ceno žetona IMGNAI v živo!
