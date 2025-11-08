BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ika v živo je 0.0126 USD. Tržna kapitalizacija IKA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz IKA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IKA

Informacije o ceni IKA

Kaj je IKA

Bela knjiga IKA

Uradna spletna stran IKA

Tokenomika IKA

Napoved cen IKA

Zgodovina IKA

IKA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute IKA v fiat

Spot IKA

Terminske pogodbe IKA USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Ika Logotip

Cena Ika(IKA)

Cena 1 IKA v USD v živo:

$0.0126
$0.0126$0.0126
+10.42%1D
USD
Ika (IKA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:31 (UTC+8)

Današnja cena Ika

Današnja cena kriptovalute Ika (IKA) v živo je $ 0.0126, s spremembo 10.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IKA v USD je $ 0.0126 na IKA.

Kriptovaluta Ika je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IKA. V zadnjih 24 urah se je IKA trgovalo med $ 0.01025 (najnižje) in $ 0.01266 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IKA premaknil +5.26% v zadnji uri in -25.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 96.91K.

Tržne informacije Ika (IKA)

--
----

$ 96.91K
$ 96.91K$ 96.91K

$ 126.00M
$ 126.00M$ 126.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija Ika je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 96.91K. Obstoječa ponudba IKA je --, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.00M.

Zgodovina cene Ika, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01025
$ 0.01025$ 0.01025
24H Nizka
$ 0.01266
$ 0.01266$ 0.01266
24H Visoka

$ 0.01025
$ 0.01025$ 0.01025

$ 0.01266
$ 0.01266$ 0.01266

--
----

--
----

+5.26%

+10.42%

-25.80%

-25.80%

Zgodovina cen Ika (IKA) v USD

Sledite spremembam cen Ika za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.001189+10.42%
30 dni$ -0.01824-59.15%
60 dni$ -0.02581-67.20%
90 dni$ -0.02619-67.52%
Današnja sprememba cene Ika

Danes je IKA zabeležil spremembo $ +0.001189 (+10.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Ika

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01824 (-59.15%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Ika

Če pogled razširimo na 60 dni, se je IKA spremenil za $ -0.02581 (-67.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Ika

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02619 (-67.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ika (IKA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Ika.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ika

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ika, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ika?

IKA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends often drive IKA movements alongside major coins like Bitcoin.

Supply dynamics, including token distribution and any burning mechanisms, influence scarcity. Adoption rates, partnerships, and real-world utility development can boost value.

Regulatory news and compliance updates affect investor perception. Technical developments, roadmap progress, and community growth also play crucial roles in price determination.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ika?

People want to know Ika (IKA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Ika

Napoved cene Ika (IKA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IKA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ika (IKA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ika lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ika v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IKA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ika.

O Ika

IKA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional financial systems. IKA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The crypto asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of IKA tokens that can ever exist. This digital asset is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value, particularly in regions with unstable local currencies. As part of the broader cryptocurrency ecosystem, IKA contributes to the ongoing evolution of digital finance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ika

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ika? Nakup IKA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ika. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ika (IKA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ika bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Ika (IKA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Ika

Z lastništvom kriptovalute Ika se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Ika (IKA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Ika (IKA)

Ika is the fastest parallel MPC network, coordinated on Sui.

Ika Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Ika razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Ika spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ika

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ika?
Če bi kriptovaluta Ika rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ika.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ika (IKA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Ika

IKA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na IKA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami IKA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Ika (IKA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Ika v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
IKA/USDT
$0.0126
$0.0126$0.0126
+10.13%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$2.7480
$0.00004380
$0.000018000
$0.23476
$0.000000002240
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

