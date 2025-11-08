Današnja cena Ika

Današnja cena kriptovalute Ika (IKA) v živo je $ 0.0126, s spremembo 10.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IKA v USD je $ 0.0126 na IKA.

Kriptovaluta Ika je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- IKA. V zadnjih 24 urah se je IKA trgovalo med $ 0.01025 (najnižje) in $ 0.01266 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je IKA premaknil +5.26% v zadnji uri in -25.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 96.91K.

Tržne informacije Ika (IKA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 96.91K$ 96.91K $ 96.91K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 126.00M$ 126.00M $ 126.00M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javna veriga blokov SUI

