Tokenomika Ice Open Network (ICENETWORK)

Odkrijte ključne vpoglede v Ice Open Network (ICENETWORK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Ice Open Network (ICENETWORK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ice Open Network (ICENETWORK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 36.69M
Skupna ponudba:
$ 21.15B
Razpoložljivi obtok:
$ 6.62B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 117.30M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.013243
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002752095838621793
Trenutna cena:
$ 0.005546
Informacije o Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://ice.io
Bela knjiga:
https://ice.io/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Tokenomika Ice Open Network (ICENETWORK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ice Open Network (ICENETWORK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ICENETWORK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ICENETWORK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ICENETWORK, raziščite ceno žetona ICENETWORK v živo!

