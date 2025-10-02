Tokenomika ICB Network (ICBX)

Tokenomika ICB Network (ICBX)

Odkrijte ključne vpoglede v ICB Network (ICBX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen ICB Network (ICBX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ICB Network (ICBX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.05M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 19.29B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0004873
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000043342386939507
Trenutna cena:
$ 0.00021
Informacije o ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

Uradna spletna stran:
https://www.icb.network/
Bela knjiga:
https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper
Raziskovalec blokov:
https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81

Tokenomika ICB Network (ICBX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ICB Network (ICBX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ICBX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ICBX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ICBX, raziščite ceno žetona ICBX v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

