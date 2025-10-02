Tokenomika HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Odkrijte ključne vpoglede v HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:36:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 999.99M
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 75.00K
$ 75.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0189
$ 0.0189
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000005915438903127
$ 0.000005915438903127
Trenutna cena:
$ 0.000075
$ 0.000075

Informacije o HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.

Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.

Uradna spletna stran:
https://www.hyperskidstoken.com/
Bela knjiga:
https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG

Tokenomika HYPERSKIDS (HYPERSKIDS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HYPERSKIDS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HYPERSKIDS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HYPERSKIDS, raziščite ceno žetona HYPERSKIDS v živo!

Kako kupiti HYPERSKIDS

Želite v svoj portfelj dodati HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)? MEXC podpira različne načine nakupa HYPERSKIDS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Analiza zgodovine cen HYPERSKIDS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HYPERSKIDS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HYPERSKIDS? Naša stran za napovedovanje cen HYPERSKIDS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti