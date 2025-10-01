Tokenomika HyperCycle (HYPC)

Tokenomika HyperCycle (HYPC)

Odkrijte ključne vpoglede v HyperCycle (HYPC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:21:54 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen HyperCycle (HYPC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HyperCycle (HYPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.34M
Skupna ponudba:
$ 2.15B
Razpoložljivi obtok:
$ 155.12M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 60.11M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.18
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01708075677783095
Trenutna cena:
$ 0.02799
Informacije o HyperCycle (HYPC)

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Uradna spletna stran:
https://www.hypercycle.ai/
Bela knjiga:
https://www.hypercycle.ai/_files/ugd/54374c_e63d05ba5b2e4623a560da7097eb5781.pdf
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4

Tokenomika HyperCycle (HYPC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HyperCycle (HYPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HYPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HYPC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HYPC, raziščite ceno žetona HYPC v živo!

Kako kupiti HYPC

Želite v svoj portfelj dodati HyperCycle (HYPC)? MEXC podpira različne načine nakupa HYPC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen HyperCycle (HYPC)

Analiza zgodovine cen HYPC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HYPC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HYPC? Naša stran za napovedovanje cen HYPC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti