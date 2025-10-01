Odkrijte ključne vpoglede v HyperCycle (HYPC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HyperCycle (HYPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

HyperCycle is a new Layer 0++ blockchain architecture designed for secure high-speed and inexpensive on-chain execution of microservices, particularly (but not limited to) those related to AI. This article provides an overview of the HyperCycle design, which leverages the TODA/IP ledgerless blockchain, the TODA asset model, and SingularityNET’s Proof of Reputation system.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HYPC, raziščite ceno žetona HYPC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HYPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike HyperCycle (HYPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HYPC? Naša stran za napovedovanje cen HYPC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen HYPC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

