Današnja cena Hybrid

Današnja cena kriptovalute Hybrid (HYB) v živo je $ 0.0001106, s spremembo 0.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYB v USD je $ 0.0001106 na HYB.

Kriptovaluta Hybrid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HYB. V zadnjih 24 urah se je HYB trgovalo med $ 0.0001092 (najnižje) in $ 0.0001193 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HYB premaknil +0.09% v zadnji uri in -30.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.68K.

Tržne informacije Hybrid (HYB)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.68K$ 55.68K $ 55.68K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 110.60K$ 110.60K $ 110.60K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Hybrid je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.68K. Obstoječa ponudba HYB je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.60K.