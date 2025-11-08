BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Hybrid v živo je 0.0001106 USD. Tržna kapitalizacija HYB je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HYB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Hybrid(HYB)

Cena 1 HYB v USD v živo:

$0.0001101
-0.36%1D
USD
Hybrid (HYB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:17 (UTC+8)

Današnja cena Hybrid

Današnja cena kriptovalute Hybrid (HYB) v živo je $ 0.0001106, s spremembo 0.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HYB v USD je $ 0.0001106 na HYB.

Kriptovaluta Hybrid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HYB. V zadnjih 24 urah se je HYB trgovalo med $ 0.0001092 (najnižje) in $ 0.0001193 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HYB premaknil +0.09% v zadnji uri in -30.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.68K.

Tržne informacije Hybrid (HYB)

$ 55.68K
$ 110.60K
--
1,000,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Hybrid je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.68K. Obstoječa ponudba HYB je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.60K.

Zgodovina cene Hybrid, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0001092
24H Nizka
$ 0.0001193
24H Visoka

$ 0.0001092
$ 0.0001193
--
--
+0.09%

-0.36%

-30.31%

-30.31%

Zgodovina cen Hybrid (HYB) v USD

Sledite spremembam cen Hybrid za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000398-0.36%
30 dni$ -0.0001214-52.33%
60 dni$ -0.0018924-94.48%
90 dni$ -0.0027464-96.13%
Današnja sprememba cene Hybrid

Danes je HYB zabeležil spremembo $ -0.000000398 (-0.36%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Hybrid

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001214 (-52.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Hybrid

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HYB spremenil za $ -0.0018924 (-94.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Hybrid

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0027464 (-96.13%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hybrid (HYB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Hybrid.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hybrid

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hybrid, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hybrid?

Several key factors influence Hybrid (HYB) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact HYB pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price appreciation or decline.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance of similar hybrid or DeFi projects affects HYB's market position.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hybrid?

People want to know Hybrid (HYB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Hybrid

Napoved cene Hybrid (HYB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HYB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hybrid (HYB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hybrid lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hybrid v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HYB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hybrid.

O Hybrid

Hybrid Block (HYB) is a cryptocurrency that operates on a hybrid blockchain technology. The primary purpose of HYB is to simplify the process of buying, selling, and trading cryptocurrencies for both new and experienced users. It utilizes a three-part ecosystem consisting of Hybrid Central, Hybrid Exchange, and Hybrid Terminal to provide a comprehensive trading solution. The platform aims to bridge the gap between the East and West through language localization, customer service, and user-friendly interfaces. The HYB token serves as the native currency within this ecosystem, used for transaction fees and access to premium services. The supply and issuance model of HYB is based on a fixed total supply with no further issuance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hybrid

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hybrid? Nakup HYB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hybrid. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hybrid (HYB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hybrid bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Hybrid (HYB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Hybrid

Z lastništvom kriptovalute Hybrid se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Hybrid (HYB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Hybrid (HYB)

Modular ecosystem for AI, data, and onchain automation.

Hybrid Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Hybrid razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Hybrid spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hybrid

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hybrid?
Če bi kriptovaluta Hybrid rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hybrid.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Hybrid (HYB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Hybrid

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

