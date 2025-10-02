Tokenomika Honeyland (HXD)

Tokenomika Honeyland (HXD)

Odkrijte ključne vpoglede v Honeyland (HXD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:36:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Honeyland (HXD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Honeyland (HXD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.45M
Skupna ponudba:
$ 976.94M
Razpoložljivi obtok:
$ 400.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.53M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.282
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002741222502780159
Trenutna cena:
$ 0.00361
Informacije o Honeyland (HXD)

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

Uradna spletna stran:
https://honey.land/
Bela knjiga:
https://docs.honey.land/hc/en/
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug

Tokenomika Honeyland (HXD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Honeyland (HXD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HXD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HXD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HXD, raziščite ceno žetona HXD v živo!

