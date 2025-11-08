Današnja cena kriptovalute HUMP AI v živo je 0.000027 USD. Tržna kapitalizacija HUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute HUMP AI v živo je 0.000027 USD. Tržna kapitalizacija HUMP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HUMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute HUMP AI (HUMP) v živo je $ 0.000027, s spremembo 42.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUMP v USD je $ 0.000027 na HUMP.
Kriptovaluta HUMP AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HUMP. V zadnjih 24 urah se je HUMP trgovalo med $ 0.000019 (najnižje) in $ 0.000046 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je HUMP premaknil +8.00% v zadnji uri in -20.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 194.94K.
Tržne informacije HUMP AI (HUMP)
--
----
$ 194.94K
$ 194.94K
$ 135.00K
$ 135.00K
--
--
5,000,000,000
5,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija HUMP AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 194.94K. Obstoječa ponudba HUMP je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 135.00K.
Zgodovina cene HUMP AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000019
$ 0.000019
24H Nizka
$ 0.000046
$ 0.000046
24H Visoka
$ 0.000019
$ 0.000019
$ 0.000046
$ 0.000046
--
--
--
--
+8.00%
+42.10%
-20.59%
-20.59%
Zgodovina cen HUMP AI (HUMP) v USD
Sledite spremembam cen HUMP AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000008
+42.10%
30 dni
$ -0.000009
-25.00%
60 dni
$ -0.024973
-99.90%
90 dni
$ -0.024973
-99.90%
Današnja sprememba cene HUMP AI
Danes je HUMP zabeležil spremembo $ +0.000008 (+42.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene HUMP AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000009 (-25.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene HUMP AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HUMP spremenil za $ -0.024973 (-99.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene HUMP AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.024973 (-99.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen HUMP AI (HUMP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto HUMP AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute HUMP AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute HUMP AI?
HUMP AI token prices are influenced by several key factors:
Community Growth: Active user base and social media engagement support price stability.
Competitive Landscape: Performance relative to other AI tokens affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute HUMP AI?
People want to know HUMP AI (HUMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.
Napoved cene za kriptovaluto HUMP AI
Napoved cene HUMP AI (HUMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HUMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen HUMP AI (HUMP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena HUMP AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute HUMP AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HUMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute HUMP AI.
O HUMP AI
Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto HUMP AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto HUMP AI? Nakup HUMP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute HUMP AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute HUMP AI (HUMP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in HUMP AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto HUMP AI
Z lastništvom kriptovalute HUMP AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.
HUMP AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje HUMP AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta HUMP AI?
Če bi kriptovaluta HUMP AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute HUMP AI.
Koliko je kriptovaluta HUMP AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute HUMP AI je $ 0.000027. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta HUMP AI še vedno dobra naložba?
HUMP AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HUMP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto HUMP AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto HUMP AI v vrednosti $ 194.94K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute HUMP AI?
Cena kriptovalute HUMP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute HUMP AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HUMP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute HUMP AI?
Na ceno HUMP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,262.46
+1.45%
ETH
3,451.11
+4.65%
SOL
161.54
+3.94%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HUMP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HUMP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute HUMP AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute HUMP AI letos rasla?
Cena kriptovalute HUMP AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute HUMP AI (HUMP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:16:10 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti HUMP AI (HUMP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.