Današnja cena HUMP AI

Današnja cena kriptovalute HUMP AI (HUMP) v živo je $ 0.000027, s spremembo 42.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HUMP v USD je $ 0.000027 na HUMP.

Kriptovaluta HUMP AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HUMP. V zadnjih 24 urah se je HUMP trgovalo med $ 0.000019 (najnižje) in $ 0.000046 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HUMP premaknil +8.00% v zadnji uri in -20.59% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 194.94K.

Tržne informacije HUMP AI (HUMP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 194.94K$ 194.94K $ 194.94K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 135.00K$ 135.00K $ 135.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija HUMP AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 194.94K. Obstoječa ponudba HUMP je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 135.00K.