Tokenomika Huma Finance (HUMA)

Odkrijte ključne vpoglede v Huma Finance (HUMA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:40:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Huma Finance (HUMA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Huma Finance (HUMA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 78.48M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.27B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 345.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.127
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.02283000415356628
Trenutna cena:
$ 0.03458
Informacije o Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Uradna spletna stran:
https://huma.finance/
Bela knjiga:
https://docs.huma.finance
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw

Tokenomika Huma Finance (HUMA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Huma Finance (HUMA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HUMA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HUMA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HUMA, raziščite ceno žetona HUMA v živo!

Kako kupiti HUMA

Želite v svoj portfelj dodati Huma Finance (HUMA)? MEXC podpira različne načine nakupa HUMA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Huma Finance (HUMA)

Analiza zgodovine cen HUMA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HUMA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HUMA? Naša stran za napovedovanje cen HUMA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti