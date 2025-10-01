Tokenomika Henlo (HENLO)
Informacije o Henlo (HENLO)
Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.
Tokenomika Henlo (HENLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Henlo (HENLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov HENLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HENLO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko HENLO, raziščite ceno žetona HENLO v živo!
Kako kupiti HENLO
Želite v svoj portfelj dodati Henlo (HENLO)? MEXC podpira različne načine nakupa HENLO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Henlo (HENLO)
Analiza zgodovine cen HENLO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene HENLO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HENLO? Naša stran za napovedovanje cen HENLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
