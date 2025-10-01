Odkrijte ključne vpoglede v Henlo (HENLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Henlo (HENLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

Henlo is a memecoin incubated by The Honey Jar, the largest cult organization in Berachain. It has zero utility but is widely integrated throughout the Berachain ecosystem. Henlo is more than just a memecoin; it is the heartbeat of a new cultural wave on Berachain. Henlo integrates with Berachain's revolutionary Proof-of-Liquidity consensus model, turning every laugh, every meme, and every transaction into a part of the chain's block rewards, making fun intrinsic to the ecosystem's growth.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HENLO, raziščite ceno žetona HENLO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov HENLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Henlo (HENLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HENLO? Naša stran za napovedovanje cen HENLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen HENLO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati Henlo (HENLO)? MEXC podpira različne načine nakupa HENLO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.