Današnja cena kriptovalute Hana (HANA) v živo je $ 0.02685, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HANA v USD je $ 0.02685 na HANA.
Kriptovaluta Hana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HANA. V zadnjih 24 urah se je HANA trgovalo med $ 0.02582 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je HANA premaknil +0.22% v zadnji uri in -20.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 341.25K.
Tržne informacije Hana (HANA)
$ 341.25K
$ 26.85M
1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Hana je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 341.25K. Obstoječa ponudba HANA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.85M.
Zgodovina cene Hana, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.22%
-2.46%
-20.78%
-20.78%
Zgodovina cen Hana (HANA) v USD
Sledite spremembam cen Hana za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0006779
-2.46%
30 dni
$ -0.0303
-53.02%
60 dni
$ +0.00685
+34.25%
90 dni
$ +0.00685
+34.25%
Današnja sprememba cene Hana
Danes je HANA zabeležil spremembo $ -0.0006779 (-2.46%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Hana
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0303 (-53.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Hana
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HANA spremenil za $ +0.00685 (+34.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Hana
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00685 (+34.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hana (HANA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hana, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hana?
HANA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.
Competition: Performance of similar projects and market positioning affects HANA's competitiveness.
Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional adoption impact accessibility and price stability.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hana?
People want to know Hana (HANA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Napoved cene za kriptovaluto Hana
Napoved cene Hana (HANA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HANA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hana (HANA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Hana lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hana v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HANA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Hana.
O Hana
HANA (HANA) is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HANA is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It employs a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is energy-efficient and encourages holding of the coin. HANA's issuance model is designed to gradually decrease the block reward, thereby controlling the supply of the coins over time. The asset is typically used within its own ecosystem for transactions and as a stake in the network's governance. As a privacy-centric coin, HANA aims to provide users with control over their financial information while maintaining the transparency and security of blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hana
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hana? Nakup HANA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hana. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hana (HANA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hana bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Hana
Z lastništvom kriptovalute Hana se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Hana rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hana.
Koliko je kriptovaluta Hana vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Hana je $ 0.02685. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Hana še vedno dobra naložba?
Hana ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HANA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Hana?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Hana v vrednosti $ 341.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Hana?
Cena kriptovalute HANA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Hana v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HANA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Hana?
Na ceno HANA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HANA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HANA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Hana gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Hana letos rasla?
Cena kriptovalute Hana bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Hana (HANA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:21 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.