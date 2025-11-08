BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Hana v živo je 0.02685 USD. Tržna kapitalizacija HANA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz HANA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Hana(HANA)

Cena 1 HANA v USD v živo:

USD
Hana (HANA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:21 (UTC+8)

Današnja cena Hana

Današnja cena kriptovalute Hana (HANA) v živo je $ 0.02685, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HANA v USD je $ 0.02685 na HANA.

Kriptovaluta Hana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HANA. V zadnjih 24 urah se je HANA trgovalo med $ 0.02582 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HANA premaknil +0.22% v zadnji uri in -20.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 341.25K.

Tržne informacije Hana (HANA)

$ 341.25K
$ 341.25K$ 341.25K

$ 26.85M
$ 26.85M$ 26.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Hana je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 341.25K. Obstoječa ponudba HANA je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 26.85M.

Zgodovina cene Hana, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Hana (HANA) v USD

Sledite spremembam cen Hana za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0006779-2.46%
30 dni$ -0.0303-53.02%
60 dni$ +0.00685+34.25%
90 dni$ +0.00685+34.25%
Današnja sprememba cene Hana

Danes je HANA zabeležil spremembo $ -0.0006779 (-2.46%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Hana

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0303 (-53.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Hana

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HANA spremenil za $ +0.00685 (+34.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Hana

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00685 (+34.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Hana (HANA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Hana.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Hana

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Hana, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Hana?

HANA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact HANA's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.

Competition: Performance of similar projects and market positioning affects HANA's competitiveness.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional adoption impact accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Hana?

People want to know Hana (HANA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto Hana

Napoved cene Hana (HANA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HANA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Hana (HANA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Hana lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Hana v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HANA za obdobje 2025–2026

O Hana

HANA (HANA) is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HANA is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It employs a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is energy-efficient and encourages holding of the coin. HANA's issuance model is designed to gradually decrease the block reward, thereby controlling the supply of the coins over time. The asset is typically used within its own ecosystem for transactions and as a stake in the network's governance. As a privacy-centric coin, HANA aims to provide users with control over their financial information while maintaining the transparency and security of blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Hana

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Hana? Nakup HANA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Hana. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Hana (HANA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Hana bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Hana (HANA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Hana

Z lastništvom kriptovalute Hana se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Hana (HANA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Hana (HANA)

Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.

Hana Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Hana razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Hana spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Hana

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Hana?
Če bi kriptovaluta Hana rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Hana.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:21 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Hana

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

