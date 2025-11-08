Današnja cena Hana

Današnja cena kriptovalute Hana (HANA) v živo je $ 0.02685, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HANA v USD je $ 0.02685 na HANA.

Kriptovaluta Hana je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- HANA. V zadnjih 24 urah se je HANA trgovalo med $ 0.02582 (najnižje) in $ 0.0297 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je HANA premaknil +0.22% v zadnji uri in -20.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 341.25K.

Tržne informacije Hana (HANA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 341.25K$ 341.25K $ 341.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 26.85M$ 26.85M $ 26.85M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

