Današnja cena kriptovalute GoChapaa v živo je 0.00003316 USD. Tržna kapitalizacija GXP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

GoChapaa Logotip

Cena GoChapaa(GXP)

Cena 1 GXP v USD v živo:

GoChapaa (GXP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:06 (UTC+8)

Današnja cena GoChapaa

Današnja cena kriptovalute GoChapaa (GXP) v živo je $ 0.00003316, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXP v USD je $ 0.00003316 na GXP.

Kriptovaluta GoChapaa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXP. V zadnjih 24 urah se je GXP trgovalo med $ 0.00003244 (najnižje) in $ 0.00004104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GXP premaknil +0.66% v zadnji uri in -33.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.90K.

Tržne informacije GoChapaa (GXP)

Trenutna tržna kapitalizacija GoChapaa je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.90K. Obstoječa ponudba GXP je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 69.64K.

Zgodovina cene GoChapaa, USD

Zgodovina cen GoChapaa (GXP) v USD

Sledite spremembam cen GoChapaa za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000028287-7.86%
30 dni$ -0.00026524-88.89%
60 dni$ -0.00896684-99.64%
90 dni$ -0.00896684-99.64%
Današnja sprememba cene GoChapaa

Danes je GXP zabeležil spremembo $ -0.0000028287 (-7.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene GoChapaa

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00026524 (-88.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene GoChapaa

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GXP spremenil za $ -0.00896684 (-99.64%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene GoChapaa

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00896684 (-99.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GoChapaa (GXP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen GoChapaa.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GoChapaa

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GoChapaa, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GoChapaa?

GoChapaa (GXP) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility. Adoption rates and real-world utility of the GXP token affect long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GoChapaa?

People want to know GoChapaa (GXP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto GoChapaa

Napoved cene GoChapaa (GXP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GXP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GoChapaa (GXP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GoChapaa lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GoChapaa v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GXP za obdobje 2025–2026

O GoChapaa

GXP is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the principles of cryptography to ensure secure and efficient operations. The asset utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GXP's supply and issuance model is predetermined, with a fixed total supply, providing a level of predictability for its users. The asset is typically used within its native ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, rewards, and fees. GXP's role in the broader cryptocurrency market is to provide a secure, scalable, and efficient medium of exchange and store of value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GoChapaa

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GoChapaa

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GoChapaa?
Če bi kriptovaluta GoChapaa rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GoChapaa.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:06 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti GoChapaa (GXP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

