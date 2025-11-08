Današnja cena kriptovalute GoChapaa v živo je 0.00003316 USD. Tržna kapitalizacija GXP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GoChapaa v živo je 0.00003316 USD. Tržna kapitalizacija GXP je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GXP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute GoChapaa (GXP) v živo je $ 0.00003316, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXP v USD je $ 0.00003316 na GXP.
Kriptovaluta GoChapaa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXP. V zadnjih 24 urah se je GXP trgovalo med $ 0.00003244 (najnižje) in $ 0.00004104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je GXP premaknil +0.66% v zadnji uri in -33.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.90K.
Tržne informacije GoChapaa (GXP)
--
----
$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K
$ 69.64K
$ 69.64K$ 69.64K
--
----
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija GoChapaa je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.90K. Obstoječa ponudba GXP je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 69.64K.
Zgodovina cene GoChapaa, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00003244
$ 0.00003244$ 0.00003244
24H Nizka
$ 0.00004104
$ 0.00004104$ 0.00004104
24H Visoka
$ 0.00003244
$ 0.00003244$ 0.00003244
$ 0.00004104
$ 0.00004104$ 0.00004104
--
----
--
----
+0.66%
-7.86%
-33.71%
-33.71%
Zgodovina cen GoChapaa (GXP) v USD
Sledite spremembam cen GoChapaa za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000028287
-7.86%
30 dni
$ -0.00026524
-88.89%
60 dni
$ -0.00896684
-99.64%
90 dni
$ -0.00896684
-99.64%
Današnja sprememba cene GoChapaa
Danes je GXP zabeležil spremembo $ -0.0000028287 (-7.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GoChapaa
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00026524 (-88.89%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GoChapaa
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GXP spremenil za $ -0.00896684 (-99.64%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GoChapaa
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00896684 (-99.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GoChapaa (GXP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GoChapaa
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GoChapaa, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GoChapaa?
GoChapaa (GXP) prices are influenced by several key factors:
Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility. Adoption rates and real-world utility of the GXP token affect long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GoChapaa?
People want to know GoChapaa (GXP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto GoChapaa
Napoved cene GoChapaa (GXP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GXP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GoChapaa (GXP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GoChapaa lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GoChapaa v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GXP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GoChapaa.
O GoChapaa
GXP is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the principles of cryptography to ensure secure and efficient operations. The asset utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GXP's supply and issuance model is predetermined, with a fixed total supply, providing a level of predictability for its users. The asset is typically used within its native ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, rewards, and fees. GXP's role in the broader cryptocurrency market is to provide a secure, scalable, and efficient medium of exchange and store of value.
GXP is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the principles of cryptography to ensure secure and efficient operations. The asset utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GXP's supply and issuance model is predetermined, with a fixed total supply, providing a level of predictability for its users. The asset is typically used within its native ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, rewards, and fees. GXP's role in the broader cryptocurrency market is to provide a secure, scalable, and efficient medium of exchange and store of value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GoChapaa
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GoChapaa? Nakup GXP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GoChapaa. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GoChapaa (GXP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GoChapaa bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GoChapaa
Z lastništvom kriptovalute GoChapaa se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.
The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.
GoChapaa Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje GoChapaa razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GoChapaa
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GoChapaa?
Če bi kriptovaluta GoChapaa rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GoChapaa.
Koliko je kriptovaluta GoChapaa vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GoChapaa je $ 0.00003316. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GoChapaa še vedno dobra naložba?
GoChapaa ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GXP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GoChapaa?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GoChapaa v vrednosti $ 56.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GoChapaa?
Cena kriptovalute GXP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GoChapaa v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GXP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GoChapaa?
Na ceno GXP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,284.95
+1.47%
ETH
3,450.98
+4.65%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.106
+1.21%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GXP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GXP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GoChapaa gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GoChapaa letos rasla?
Cena kriptovalute GoChapaa bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GoChapaa (GXP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:06 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.