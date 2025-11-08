Današnja cena GoChapaa

Današnja cena kriptovalute GoChapaa (GXP) v živo je $ 0.00003316, s spremembo 7.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GXP v USD je $ 0.00003316 na GXP.

Kriptovaluta GoChapaa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GXP. V zadnjih 24 urah se je GXP trgovalo med $ 0.00003244 (najnižje) in $ 0.00004104 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GXP premaknil +0.66% v zadnji uri in -33.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.90K.

Tržne informacije GoChapaa (GXP)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.90K$ 56.90K $ 56.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 69.64K$ 69.64K $ 69.64K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija GoChapaa je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.90K. Obstoječa ponudba GXP je --, skupna ponudba pa znaša 2100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 69.64K.