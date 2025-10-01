Tokenomika Guru Network (GURU)

Odkrijte ključne vpoglede v Guru Network (GURU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
2025-10-01
Tokenomika in analiza cen Guru Network (GURU)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Guru Network (GURU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 798.00K
$ 798.00K$ 798.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00045715956718661
$ 0.00045715956718661$ 0.00045715956718661
Trenutna cena:
$ 0.000798
$ 0.000798$ 0.000798

Informacije o Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Uradna spletna stran:
https://www.gurunetwork.ai
Bela knjiga:
https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Tokenomika Guru Network (GURU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Guru Network (GURU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GURU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GURU.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GURU, raziščite ceno žetona GURU v živo!

