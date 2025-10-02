Tokenomika GTA VI (GTAVI)

Odkrijte ključne vpoglede v GTA VI (GTAVI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:34:48 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen GTA VI (GTAVI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GTA VI (GTAVI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 2,025,000.00T
$ 2,025,000.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 465.55K
$ 465.55K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000000000226
$ 0.00000000000226
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000000003947
$ 0.000000000000003947
Trenutna cena:
$ 0.0000000000002299
$ 0.0000000000002299

Informacije o GTA VI (GTAVI)

The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto.

Uradna spletna stran:
https://gta-vi.vip/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9

Tokenomika GTA VI (GTAVI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike GTA VI (GTAVI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GTAVI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GTAVI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GTAVI, raziščite ceno žetona GTAVI v živo!

Kako kupiti GTAVI

Želite v svoj portfelj dodati GTA VI (GTAVI)? MEXC podpira različne načine nakupa GTAVI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen GTA VI (GTAVI)

Analiza zgodovine cen GTAVI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GTAVI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GTAVI? Naša stran za napovedovanje cen GTAVI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

