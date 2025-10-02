Odkrijte ključne vpoglede v GTA VI (GTAVI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GTA VI (GTAVI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GTAVI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GTA VI (GTAVI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Kako kupiti GTAVI Želite v svoj portfelj dodati GTA VI (GTAVI)? MEXC podpira različne načine nakupa GTAVI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut. Naučite se, kako kupiti GTAVI na MEXC!

Zgodovina cen GTA VI (GTAVI) Analiza zgodovine cen GTAVI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen GTAVI zdaj!