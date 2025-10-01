Tokenomika Green Bitcoin (GREENBTC)

Odkrijte ključne vpoglede v Green Bitcoin (GREENBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:14:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Green Bitcoin (GREENBTC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Green Bitcoin (GREENBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 20.81M
$ 20.81M$ 20.81M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 550.35K
$ 550.35K$ 550.35K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.885
$ 1.885$ 1.885
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122
Trenutna cena:
$ 0.02644
$ 0.02644$ 0.02644

Informacije o Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Uradna spletna stran:
https://greenbitcoin.xyz/
Bela knjiga:
https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580

Tokenomika Green Bitcoin (GREENBTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Green Bitcoin (GREENBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GREENBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GREENBTC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GREENBTC, raziščite ceno žetona GREENBTC v živo!

Kako kupiti GREENBTC

Želite v svoj portfelj dodati Green Bitcoin (GREENBTC)? MEXC podpira različne načine nakupa GREENBTC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Green Bitcoin (GREENBTC)

Analiza zgodovine cen GREENBTC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GREENBTC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GREENBTC? Naša stran za napovedovanje cen GREENBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
